Xbox Series X : la rétrocompatibilité est détaillée par Microsoft

L'éditeur américain Microsoft dévoile des précisions sur la rétrocompatibilité de la Xbox Series X.

Jason Ronald, director of program management chez Microsoft au sein de la division Xbox, estime qu’il fait son possible avec ses équipes pour faire tourner des jeux Xbox, Xbox 360 et Xbox One sur la Xbox Series X. Ce dernier vise d’ailleurs une rétrocompatibilité totale sur le long terme, même si pour le moment il faudra se contenter de milliers jeux : “Notre but a toujours été de permettre aux joueuses et joueurs de profiter de la meilleure version possible de leurs titres, que ceux-ci viennent de la toute première Xbox ou de la dernière en date. Lors de son lancement, la Xbox Series X vous laissera donc découvrir ou redécouvrir quatre générations de jeux. Ce principe nous tient à cœur depuis le premier jour du développement de cette nouvelle console et a influencé plusieurs de nos décisions en termes de conception. Nous sommes résolus depuis le début à créer la plus puissante des consoles, mais aussi la plus compatible (…) Grâce à nos partenariats avec les plus grands créateurs de l’industrie, à l’innovation technique et au travail fourni par nos équipes, nous avons non seulement pu porter plus de 500 jeux Xbox 360 sur Xbox One, mais également plonger dans les archives pour faire revivre quelques-unes de vos franchises préférées ayant vu le jour sur la toute première Xbox. Et cette même équipe, celle qui a permis de rendre ces choses formidables possibles sur Xbox One, travaille aujourd’hui à réitérer l’exploit et à le sublimer sur Xbox Series X. Garantir cette compatibilité représente un énorme défi technique, car les systèmes et leurs architectures internes changent du tout au tout d’une génération à l’autre. Les développeurs font tout pour tirer le meilleur de chaque console et vous offrir l’expérience idéale. Pour que la Xbox Series X devienne l’emblème de la compatibilité, il fallait innover sur plusieurs points. Le processeur spécifiquement développé pour cette génération a un rôle à jouer, tout autant que le système d’exploitation unique d’Xbox.”

Xbox Series X is the most compatible console ever. ❌No boost mode

❌No downclocking

Le directeur de la gestion des programmes de la Xbox Series X annonce que la plus puissante des consoles de nouvelle génération sera aussi celle qui bénéficiera le mieux de la rétrocompatibilité : “Les jeux rétrocompatibles tourneront nativement sur Xbox Series X et bénéficieront de la puissance de son processeur, de sa carte graphique et du SSD. Pas de mode boost, pas de down clocking (sous-fréquençage). Toute la puissance de la Xbox Series X sera dédiée aux jeux rétrocompatibles. Ce qui veut certes dire que ces titres tourneront au mieux de ce pour quoi ils avaient été conçus à l’origine, mais surtout qu’ils pourront aller au-delà de cette limite, conditionnée par la machine pour laquelle ils avaient été développés, en proposant par exemple plus d’images par seconde ou une meilleure stabilité dans la fréquence d’images ou une résolution plus élevée. Grâce au SSD NVME et à la Xbox Velocity Architecture, ces jeux bénéficieront également de temps de chargement amplement réduits. J’en ai fait l’expérience personnellement lors de nos tests en interne : tous les jeux Xbox One mais aussi des générations précédentes sont encore meilleurs sur Xbox Series X. Mais l’équipe ne s’est pas contentée de s’appuyer sur la performance de la machine pour améliorer l’expérience, elle a également travaillé à ajouter de nouvelles capacités. Grâce au partenariat avec le Xbox Advanced Technology Group, la Xbox Series X propose une nouvelle technologie innovante qui permet à la console d’afficher automatiquement les jeux existants en HDR. Cette technologie étant directement gérée par la machine, elle permet d’activer le HDR sans aucun impact sur la performance du jeu. Et nous pouvons également l’appliquer aux titres Xbox 360 et Xbox d’origine développés il y a près de 20 ans, bien avant l’existence du HDR. De plus, la nouvelle fonctionnalité Quick Resume s’appliquera aux nouveaux jeux, mais aussi aux titres rétrocompatibles. Elle permet aux joueuses et aux joueurs de reprendre leur expérience là où ils l’avaient laissée et s’applique à plusieurs jeux en simultané. Ces technologies sont encore une fois prises en charge par la machine elle-même, ce qui signifie qu’elles ne requièrent pas de travail supplémentaire pour les développeurs.”

La méthode Heutchy, la botte secrète de Microsoft

En plus de dévoiler de nouvelles informations sur les possibilités offertes par les jeux rétrocompatibles sur Xbox Series X, Jason Ronald explique comment les anciens jeux sont améliorés : “L’équipe chargée de la compatibilité a apporté de nouvelles technologies qui concernent des titres sélectionnés par nos soins pour les améliorer et les porter vers de nouveaux horizons techniques, impossibles à atteindre lors de leur création. Prenons par exemple la méthode Heutchy, qui permet à certains jeux d’atteindre une résolution 4K ou d’ajouter un filtrage anisotrope pour améliorer la qualité de l’image. De quoi aligner certains classiques avec nos nouveaux standards. Grâce à la puissance de la Xbox Series X, l’équipe en charge de la compatibilité possède désormais un véritable terrain de jeu rempli de nouvelles possibilités permettant d’innover et de repousser les limites de l’amélioration et de la préservation des grands classiques du jeu vidéo. Cette même équipe a imaginé de nouvelles techniques autorisant de meilleures résolutions, une qualité d’image plus fine, mais qui permet également de respecter la vision artistique des créateurs d’origine. Nous travaillons également sur d’autres innovations dont la capacité de doubler le nombre d’images par seconde de certains titres, les faisant passer de 30 à 60 images par seconde, voire de 60 à 120. L’équipe reste attentive aux retours de la communauté, notamment concernant les jeux que vous souhaiteriez voir rejoindre la liste des titres rétrocompatibles. Faire revivre ces jeux représente souvent un défi technique mais aussi juridique, mais notre équipe s’engage à faire son possible pour continuer à préserver notre héritage ludique.“