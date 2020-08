Xbox Series X : la nouvelle console de Microsoft sortira en novembre 2020

L'éditeur américain Microsoft dévoile le mois de lancement de la Xbox Series X.

Pour contrer la mauvaise nouvelle liée au report de la sortie de Halo Infinite, Microsoft a décidé d’être plus précis concernant le lancement de la nouvelle Xbox après le vague fin d’année qui est répété à de nombreuses reprises par les pontes de l’éditeur américain. Il faudra néanmoins se montrer encore un peu patient avant de connaître le prix : “Que vous ayez joué pendant des années ou que vous ayez récemment pris une manette, nous avons hâte que vous voyiez et ressentiez le premier grand pas vers la nouvelle génération de jeux avec la Xbox Series X en novembre prochain.”

Xbox Series X Launches this November with Thousands of Games Spanning Four Generations https://t.co/mVkdz7HaQV — Aaron Greenberg 🙅🏼‍♂️❎ (@aarongreenberg) August 11, 2020

Pour vendre la XSX, la firme de Redmond n’hésite pas à dire que les joueurs auront accès à un catalogue vidéoludique comprenant quatre générations de contenus : “Notre équipe continue à développer de nouvelles innovations qui peuvent être appliquées à une liste de titres conservés et qui les amélioreront encore plus que ce qui était possible lors de leur création initiale. Ces optimisations comprennent la possibilité de rendre des jeux compatibles avec des résolutions accrues jusqu’à la 4K, la fourniture de nouvelles techniques de reconstruction HDR pour des jeux qui ont été développés des années avant l’existence de cette technologie, l’application d’un filtrage anisotrope pour améliorer la qualité de l’image, et la création de moyens pour augmenter ou doubler la fréquence d’images de certains titres.”

Le line-up de lancement de la Xbox Series X

Plus de 50 nouveaux jeux sont prévus cette année, dont Assassin’s Creed Valhalla, Dirt 5, Gears Tactics, Yakuza 7 et Watch Dogs : Legion. Avec Smart Delivery, vous n’avez besoin d’acheter ces jeux qu’une seule fois pour jouer aux meilleures versions sur votre console

De nouveaux jeux développés pour la Xbox Series X et lancés avec le Xbox Game Pass, dont des exclusivités comme The Medium, Scorn, Tetris Effect : Connected, et plus encore

Plus de 40 jeux populaires optimisés pour tirer pleinement parti de la Xbox Series X tels que Destiny 2, Forza Horizon 4, Gears 5, Ori and the Will of the Wisps, Madden NFL 21, et plus encore.

Microsoft rajoute : “Il y aura des milliers de jeux à jouer, sur quatre générations, lors du lancement mondial de la Xbox Series X en novembre prochain et plus de 100 titres optimisés pour la Xbox Series X, construits pour tirer pleinement parti de notre console la plus puissante, sont prévus pour cette année. Et grâce aux toutes nouvelles fonctionnalités de la console, comme le Direct X Ray Tracing accéléré au niveau matériel, des cadences allant jusqu’à 120 images par seconde, des temps de chargement plus rapides et la fonction Quick Resume pour plusieurs jeux, jouer sera plus agréable, peu importe les jeux auxquels vous choisirez de jouer dès le premier jour.“