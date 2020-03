Xbox Series X : la manette n’aura pas de batterie intégrée, Microsoft justifie cette décision

La manette améliorée de la Xbox Series X de l'éditeur américain Microsoft fonctionnera exclusivement avec des piles AA ou une batterie amovible contrairement à la concurrence.

Si Microsoft n’hésite pas à vendre la manette de sa nouvelle console comme révolutionnaire et à la pointe de la technologie, notamment en étant plus ergonomique, plus inclusive et avec une meilleure connectivité ainsi qu’une latence réduite, celle-ci ne dispose toujours pas d’une batterie intégrée. Un comble en 2020, surtout que Nintendo et Sony n’ont pas hésité à le faire depuis plusieurs années afin d’éviter que les joueurs aient des frais supplémentaires et participent à la pollution de la planète. Même Google avec le Stadia Controller a opté pour cette option, bien que son service cloud gaming peine toujours à s’imposer.

À LIRE AUSSI : Xbox Series X : les caractéristiques techniques officielles de la nouvelle console de Microsoft

Jason Ronald, partner director of program mangement chez Xbox, estime que c’est lié principalement à la demande des joueurs : “Tout se résume au fait qu’en parlant aux joueurs, c’est un peu polarisant et il y a un camp fort qui veut vraiment des piles AA. Donc, proposer cette flexibilité est le moyen de plaire aux deux groupes de joueurs… Vous pouvez utiliser une batterie rechargeable et cela fonctionne exactement comme sur l’Elite, mais c’est un accessoire distinct“. Une décision assez regrettable aussi bien pour l’écologie que le confort, même si la recharge par USB est possible (adieu le sans fil dans ce cas).

Le code source d’Arden, processeur graphique AMD modifié de la Xbox Series X, aurait été volé

Un pirate affirme avoir hacké des informations sur les GPU d’AMD (Navi 10, Navi 21 et Arden) et réclame pas moins de 100 millions de dollars pour ne pas divulguer les informations. Le fabricant américain de semi-conducteurs a lancé une enquête : “Chez AMD, la sécurité des données et la protection de notre propriété intellectuelle sont une priorité. En décembre 2019, nous avons été contactés par une personne qui prétendait avoir des fichiers de test liés à un sous-ensemble de nos produits graphiques actuels et futurs, dont certains ont été récemment publiés en ligne, mais ont depuis été supprimés. Bien que nous soyons conscients que l’auteur a des fichiers supplémentaires qui n’ont pas été rendus publics, nous pensons que les informations volées ne sont pas essentielles à la compétitivité ou à la sécurité de nos produits graphiques. Nous ne savons pas si l’auteur de l’infraction possède des informations sur d’autres cartes AMD. Nous travaillons en étroite collaboration avec les responsables de l’application des lois et d’autres experts dans le cadre d’une enquête criminelle en cours.“