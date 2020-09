Xbox Series X : la console next-gen haut de gamme de Microsoft sera commercialisée à 499,99 euros

L'éditeur américain Microsoft annonce que la Xbox Series X sortira en même temps que la Xbox Series S.

Après avoir officialisé l’existence de la Xbox Series S, dont la sortie est planifiée pour le 10 novembre prochain et le tarif est estimé à 299,99 euros, Microsoft confirme un lancement simultané avec la Xbox Series X qui sera disponible à 499,99 euros dans le monde entier (le même prix que la Xbox One lors de sa sortie en novembre 2013). Les précommandes des deux machines débuteront le 22 septembre prochain : “Pour aller de pair avec la Xbox Series X et inviter plus de joueurs à profiter plus tôt de la prochaine génération, nous avons conçu la Xbox Series S – une console de nouvelle génération 100% numérique et conçue pour proposer toutes les fonctionnalités au cœur de ce que sera cette prochaine génération du jeu vidéo – des temps de chargement plus rapides, un frame rates amélioré, des mondes plus riches et immersifs – et ce dans notre Xbox la plus compacte. Avoir développé deux consoles en parallèle depuis le début nous permet de proposer la console la plus puissante jamais créée avec la Xbox Series X et de rendre le jeu vidéo de prochaine génération accessible à plus de joueurs dès la sortie avec la Xbox Series S.”

Xbox All Access, la solution miracle pour avoir une Xbox Series X ou une Xbox Series S à moindre coût

Avec l’aide de son partenaire Fnac en France, Microsoft proposera une console Xbox Series X ou Xbox Series S et 24 mois d’abonnement au Xbox Game Pass Ultimate, à partir de 24,99 euros par mois pendant 24 mois, sans aucun coût additionnel : “Que vous soyez déjà dans la famille Xbox ou que vous nous rejoigniez pour la première fois, grâce au Xbox All Access, vous aurez accès à tout ce dont vous aurez besoin pour jouer, à savoir une console de nouvelle génération, une bibliothèque de plus de 100 jeux de qualité, le multijoueur en ligne, le jeu via le cloud et plus encore. Découvrir le meilleur de Xbox dès la fin de l’année pour un prix mensuel abordable, c’est possible.”

Les partenaires de l’offre Xbox All Access (elle arrivera dans d’autres pays en 2021) :

Australie – Telstra

Canada – EB Games

Danemark – Elgiganten

Finlande – Gigantti

France – Fnac

Nouvelle-Zélande – Spark

Norvège – Elkjøp

Pologne – Media Expert

Corée du Sud – SK Telecom

Suède – Elgiganten

Royaume-Uni – GAME et Smyths Toys

États-Unis – Best Buy, GameStop, Target, Microsoft Store et Walmart

L’abonnement EA Play arrive dans le Xbox Game Pass

Dès la fin de l’année, les membres du Xbox Game Pass Ultimate pourront donc profiter du catalogue EA Play sur Xbox One, Xbox Series X et Xbox Series S, et les membres du Xbox Game Pass pour PC pourront faire de même sur Windows 10, sans coût supplémentaire : “Nous avons créé le Xbox Game Pass afin que vous puissiez découvrir plus de jeux et en profiter avec vos amis. Ces trois dernières années, 10 millions de membres ont bénéficié de cette offre et nous l’avons étendue pour que vous puissiez jouer où vous le voulez, sur plusieurs appareils différents. Aujourd’hui, c’est encore une nouvelle étape que nous allons franchir ensemble. Nous nous sommes associés à notre partenaire Electronic Arts.”