Xbox Series X : Josef Fares invective Microsoft pour le nom de la console

Le responsable du studio indépendant Hazelight n'aime pas du tout le nom de la nouvelle Xbox de l'éditeur américain Microsoft.

Pendant une interview accordée à IGN avec de la passion et de l’amour pour le genre narratif ainsi que la création d’un jeu en indépendant, Josef Fares, le papa de Brothers : A Tale of Two Sons, A Way Out et prochainement It Takes Two, n’a pas hésité à violemment tacler la Xbox Series X avec son franc-parler : “Xbox blah blah. Peu importe comment ils appellent cette Xbox. C’est un putain de nom déroutant. Qu’est-ce qui se passe avec Microsoft ? Ils perdent la boule, mec. Qu’est-ce qui se passe, putain ? Comme les séries S, X, Mex, Next. Je veux dire, qui connaît ça ? Allez. C’est de la folie. Appelez ça la Microsoft Box et c’est tout. Je ne sais pas. C’est un putain de bordel total. Crois-moi, même eux, ils sont confus dans leurs bureaux. C’est quoi ce X, S… Je ne sais pas, c’est quoi ce bordel.”

Difficile de lui donner tort tellement il est dans le vrai. Si Microsoft devrait forcément éviter l’échec commercial comme la Nintendo Wii U à cause de son nom, il est clair que l’on peut très vite se perdre avec l’appellation des différents modèles entre Xbox One, Xbox One X, Xbox One S, Xbox Series X et Xbox Series S. Rappelons d’ailleurs que la XSS est moins puissante que la XSX, n’a pas le même design et surtout ne dispose pas de lecteur Blu-ray 4K UHD.

Les exclusivités Xbox Series X en 2021