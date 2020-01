Xbox Series X : il faudra patienter un an ou deux avant les premières exclusivités

Microsoft a lancé la machine marketing pour sa prochaine génération de console, Xbox Series X. On sait pour l'heure relativement peu de choses mais les informations arrivent au compte-goutte. Aujourd'hui est évoquée la question des jeux exclusifs à cette plate-forme.

Cela fait un moment que l’on sait que Halo : Infinite sera disponible sur Xbox One et sur Xbox Series X, ainsi que sur PC. Dans une interview donnée à MCVUK, le directeur de Xbox Game Studios, Matt Booty, déclarait que les autres jeux Microsoft pour la Series X seront aussi jouables sur Xbox One. Pour être plus précis, les propres jeux développés par Microsoft pour la Series X ne seront pas exclusifs à cette plate-forme avant un certain temps.

Les premiers jeux Microsoft pour Xbox Series X seront aussi jouables sur Xbox One

Voici dans les détails les déclarations de Matt Booty : “Concernant les sorties de nos jeux dans l’année à venir, voire les deux années à venir, tous les titres, un peu comme sur PC, seront jouables sur la nouvelle génération comme sur l’ancienne.” Et d’ajouter : “Nous voulons faire en sorte que si quelqu’un investit dans la Xbox entre maintenant et [la Series X], il ait l’impression d’avoir fait un bon investissement et que nous faisons tout ce qu’il faut pour leur proposer du contenu.”

Ceci pour adoucir la transition vers cette nouvelle génération

Halo : Infinite sera un lancement très attendu pour la Series X. Difficile d’imaginer que la disponibilité du jeu sur Xbox One puisse effectivement pousser qui que ce soit à acheter la nouvelle console pour l’avoir sur les deux consoles mais Matt Booty précise que les développeurs de Halo : Infinite, 343 Industries et SkyBox, “font tout ce qu’il faut pour tirer profit” des avantages offerts par la Series X. L’homme ne s’est évidemment pas épanché sur ces fameux avantages mais sachant que la nouvelle génération profitera du ray tracing via amélioration matérielle, d’un taux de rafraîchissement variable et d’une compatibilité 8K, il est tout à fait raisonnable d’imaginer que les développeurs utiliseront tout cela. Cette manière de gérer les exclusivités devrait permettre d’atténuer la transition vers la Series X. Les joueurs qui n’auront pas les moyens de passer tout de suite à la nouvelle génération pourront patienter sans être totalement mis de côté. Il pourra évidemment y avoir des jeux tiers exclusifs à la Series X mais au moins pourront-ils jouer aux jeux Microsoft…