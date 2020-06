Xbox Series X : Hellblade 2 tournera sous l’Unreal Engine 5, une sortie en 2022 est pressentie

Le studio Ninja Theory utilisera le moteur graphique Unreal Engine 5 et ses technologies Nanite et Lumen pour Senua's Saga : Hellblade 2 sur Xbox Series X et PC.

Dévoilé en grande pompe lors des Game Awards 2019 avec la Xbox Series X, Senua’s Saga : Hellblade 2 était vendu comme le véritable premier jeu de la nouvelle console de Microsoft étant donné que Halo Infinite est un titre cross-gen. Fier de cette nouvelle création de Ninja Theory, également prévue sur PC, l’éditeur américain n’avait pas hésité à clamer haut et fort que le trailer du jeu diffusé des images capturées directement via son moteur graphique, à savoir l’Unreal Engine 4. Sauf que suite à la présentation de la démo technique de la nouvelle version du moteur graphique d’Epic Games avec la PS5, Phil Spencer, patron de la division Xbox au sein de la firme de Redmond, avait créé la confusion sur le moteur, et donc impossible de savoir si Hellblade 2 était développé sous UE4 ou UE5 : “Beaucoup de nos studios de jeux Xbox utilisent Unreal, comme l’équipe de Ninja Theory qui a créé Hellblade 2, et sont impatients de donner vie aux innovations de l’Unreal Engine 5 sur notre Xbox Series X.”

Du Unreal Engine 5 pour Senua’s Saga : Hellblade 2

Jason Ronald, directeur de la gestion des programmes chez Xbox, a mis fin au suspense dans un article faisant un récapitulatif des anciennes annonces de Microsoft concernant la XSX : “La puissance de la Xbox Series X a été démontrée pour la première fois avec Hellblade 2. L’équipe va construire le jeu sur Unreal Engine 5 et exploiter la puissance de la Xbox Series X pour amener la franchise Hellblade à des niveaux jamais vus auparavant. Les images présentées ont été capturées dans le moteur et reflètent la puissance de la Xbox Series X mise à la disposition des développeurs pour offrir de nouveaux univers, expériences et jeux d’une manière que vous n’avez jamais imaginée“. Cette annonce quelque peu maladroite signifie que le projet va réellement prendre forme avec la nouvelle version du moteur graphique d’Epic Games et que donc une sortie avant 2022 est pratiquement impossible, encore plus avec la pandémie de coronavirus qui a mis en pause certains développements.

Senua’s Saga : Hellblade 2 en vidéo