Xbox Series X : Gucci dévoile une luxueuse collaboration avec Microsoft

En cette année qui marque le centenaire de la maison italienne Gucci et le vingtième anniversaire de la marque vidéoludique de l’éditeur américain Microsoft, une Xbox Series X de luxe sera commercialisée en seulement 100 exemplaires à partir du 17 novembre prochain pour 7000 euros dans des boutiques basées à New York, Beverly Hills, Mexico, Milan, Londres, Berlin, Pékin ainsi qu’à Tokyo, mais également en ligne.

