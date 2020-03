Xbox Series X et Project xCloud : Microsoft prépare des annonces sur Mixer

Suite à l'annulation de l'édition 2020 de la Game Developers Conference, l'éditeur américain Microsoft revoit ses plans avec la création de Game Stack Live.

Au début de la semaine prochaine, la plateforme Mixer va diffuser l’événement Game Stack Live de Microsoft. Deux jours de live avec de nombreux panels pour apprendre plus sur les projets Xbox Game Studios, l’avenir de [email protected] (un programme permettant aux développeurs de libérer leur créativité en publiant des jeux dématérialisés sur Xbox One et Windows 10 avec Xbox Live ou en ajoutant Xbox Live aux jeux iOS ou Android, afin de donner aux studios les outils et l’accompagnement nécessaires pour optimiser leurs chances de succès), la Xbox Series X (nouvelle console attendue pour la fin de l’année), les technologies du cloud pour Project xCloud et les performances techniques de la firme de Redmond. Ces derniers étaient prévus à la base pour la Game Developers Conference, salon dédié aux professionnels de l’industrie, mais le coronavirus avait contraint les organisateurs à reporter l’événement en juin prochain.

Game Stack Live – Mixer : le planning des conférences GDC 2020 de Microsoft

Jour 1 – 17 mars 2020

18:00 – Bienvenue au Game Stack Live !

18:25 – Comment The Coalition a construit Gears 5 pour être plus accessible

18:45 – Intégrer l’accessibilité dans votre jeu, les directives d’accessibilité Xbox

19:00 – Panel : La nature changeante de l’industrie d’aujourd’hui

19:35 – Panel : Comment être intentionnellement inclusif dans la conception de votre jeu

20:15 – Qu’est-ce que Microsoft Game Stack ?

20:30 – L’importance des opérations en direct

21:00 – Rare : Construire Sea of Thieves avec l’idée de service

21:35 – Ce que signifie “gérer un studio de jeu” – Discussion avec Turn 10

22:00 – Maximiser l’impact et la portée de vos jeux indépendants avec l’équipe [email protected]

Jour 2 – 18 mars 2020