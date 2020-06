Xbox Series X : EA vous laissera le temps de la réflexion pour Madden NFL 21

Contrairement à Sony semble-t-il, Microsoft a pris la décision d'opérer une transition tout en douceur entre la Xbox One et la Xbox Series X. En proposant notamment des copies de jeux gratuites pour la nouvelle génération. Précisions aujourd'hui.

Lorsque EA avait annoncé la possibilité de faire passer gratuitement une copie de la version Xbox One de Madden NFL 21 à la version Xbox Series X, l’éditeur n’offrait aux joueurs que jusqu’au 31 mars 2021 pour se décider. Cela ne laissait donc pas énormément de temps si vous n’avez pas l’intention d’acheter cette nouvelle génération tout de suite… EA vient de revoir sa copie.

EA offre davantage de temps aux jours de Madden NFL 21

En effet, EA vient de mettre à jour sa page d’annonce “Next Level” en précisant notamment que cette période de mise à jour gratuite est désormais étendue. Et ce jusqu’à l’arrivée de Madden NFL 22. Autrement dit, vous pourrez acheter l’édition Xbox One quelques mois après et tout de même avoir le temps de vous décider pour la nouvelle génération. De quoi laisser encore davantage de temps aux joueurs pour craquer pour cette très attendue Xbox Series X.

Le site a été mis à jour “il y a quelques jours”, selon un communiqué d’un porte-parole de EA à Polygon. L’éditeur avait à l’origine l’intention d’annoncer tout ceci de manière officielle mais avait finalement renoncé dans le cadre des efforts de l’industrie pour donner toute la lumière aux événements anti-racisme qui ont cours un peu partout aux États-Unis, et ailleurs. EA a décidé de reporter son événement Play et l’annnonce de Madden NFL 21 au 11 juin. Difficile, pour l’heure, de savoir si les joueurs PS4 auront droit à une upgrade similaire pour la version PS5.

pour décider de passer à la Xbox Series X

Concernant le jeu en lui-même, le mystère reste entier. EA a promis une expérience sur next-gen très “différente” de celle que l’on aura sur la génération actuelle. Il y a fort à parier que cela se traduise notamment par des graphismes grandement améliorés. Il s’agit aussi de savoir si EA saura tirer avantage de cette puissance supplémentaire offerte par la nouvelle génération pour de l’intelligence artificielle, pour une meilleure intégration des lois de la physique et bien d’autres aspects qui affecteront directement le gameplay.