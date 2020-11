Xbox Series X : certaines consoles s’éteignent n’importe quand

À chaque nouvelle génération d'appareils électroniques, son lot de problèmes. C'est inévitable tant ces produits sont complexes. Aujourd'hui, c'est la Xbox Series X qui fait parler d'elle, et pas pour de bonnes raisons.

Nous savons tous à quel point il peut être frustrant de recevoir un nouveau jeu vidéo, de l’installer et le lancer pour se rendre compte dans la seconde ou presque que les serveurs ne tiennent pas ou que le jeu souffre de nombreuses et diverses instabilités. Cela vient ruiner totalement l’expérience du joueur. Cela étant dit, avec la toute nouvelle Xbox Series X de Microsoft, ce ne sont pas les jeux qui sont en cause mais la console elle-même.

Des Xbox Series X s’éteignent inopinément

Dans une série de posts publiés sur les forums d’aide de Microsoft, certains récents possesseurs de Xbox Series X rapportent que leur console s’éteint n’importe quand. Le plus souvent au pire moment, bien évidemment. Selon certains témoignages, lorsqu’ils essaient de charger un jeu, après environ 5 à 10 secondes, la console s’éteint, purement et simplement. Certains joueurs ont tenté de réinstaller le jeu en effectuant un reset d’usine, malheureusement sans résultat.

La faute aux jeux next-gen ?

Cela étant dit, une discussion déjà très populaire semble pointer du doigts deux jeux en particulier. Il s’agirait des Assassin’s Creed Valhalla et du dernier Call of Duty. Il semblerait que les titres Xbox de la précédente génération n’aient aucun problème au chargement. Et seuls ces jeux causeraient des problèmes, forçant la Xbox Series X à redémarrer.

Certains ont suggéré que le souci pourrait être dû à l’emplacement même de la Xbox Series X. Si la console est placée sur un tissu, il est possible que celle-ci surchauffe, entraînant ainsi le système à s’éteindre. Ou bien la console pourrait avoir été endommagée durant le transport, ce qui entraînerait désormais ces problèmes. Quoi qu’il en soit, Microsoft n’a pas encore officiellement communiqué sur le sujet. Autrement dit, si vous avez commandé votre Xbox Series X, ou si vous l’avez déjà eue d’ailleurs, vous garderez un œil très attentif à ce problème d’extinction inopinée du système. Espérons en tous les cas que ce ne soit pas trop généralisé et facile à corriger.