Xbox Series X : augmenter le stockage interne pourrait coûter cher

Les consoles de jeux vidéo sont aujourd'hui de véritables bêtes de course. Cela étant dit, on se prend parfois à souhaiter pouvoir améliorer tel ou tel composant. Pour l'heure, seul le stockage peut être augmenté. Mais sur Xbox Series X, la facture pourrait être salée.

Microsoft a déjà confirmé que ses consoles next-gen, les Xbox Series X et Series S pourront accepter du stockage interne supplémentaire. Une très bonne chose pour les joueurs qui jouent à beaucoup de jeux différents et qui veulent les garder installés même après les avoir laissés de côté. Cela étant dit, pour la nouvelle console de la firme de Redmond, la facture pourrait être assez salée pour ce faire.

Le stockage supplémentaire de la Xbox Series X risque de coûter cher

En effet, les équipes de Kotaku Australie ont découvert la fiche produit d’une carte d’extension de stockage Seagate Xbox Series X. Celle-ci comportait un tarif, un tarif assez élevé de 359$ australiens, soit 217€ conversion faite. Si le tarif était avéré, cela signifierait que le coût d’achat de 1 To de stockage supplémentaire vous coûterait presque autant qu’une console Xbox Series S flamblant neuve.

Pratiquement le prix d’une Xbox Series S pour 1 To supplémentaire

Voilà qui est très onéreux pour une carte mémoire. Mais il faut préciser qu’il s’agit là de quelque chose de bien différent d’un simple disque dur externe conventionnel. L’accessoire a été conçu et optimisé pour tirer pleinement avantage de l’architecture ultra véloce de la Xbox Velocity. Cela signifie que les joueurs pourront profiter des mêmes vitesses de lecture et d’écriture que si les données étaient inscrites dans le stockage interne de la console. Pas mal, non ?

Ceci est très important dans la mesure où les vitesses de lecture et d’écriture peuvent affecter bien des aspects dans un jeu. Si vous avez l’intention de vous acheter du stockage supplémentaire pour votre Xbox Series X ou Series S, gardez bien à l’esprit que cela pourrait vous coûter bien cher. Un exemple supplémentaire que les accessoires coûtent cher, bien plus, finalement, que la console en elle-même. Le prix à payer pour profiter de la next-gen ?