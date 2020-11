Xbox Series S : seulement 364 Go de stockage réellement utilisable

Les consoles de jeux vidéo next-gen arriveront dans quelques jours maintenant. Chaque jour, de nouvelles informations nous parviennent. Aujourd'hui, c'est la Xbox Series S qui fait parler d'elle, et notamment son stockage interne.

Pour pouvoir faire descendre au maximum le tarif de la Xbox Series S par rapport à celui de la Xbox Series X, un certain nombre de concessions ont du être faites. Parmi celles-ci, on citera un plus petite capacité de stockage interne. La Xbox Series S n’intègre ainsi qu’un disque de 512 Go mais sur ces 512 Go de stockage, tous ne peuvent pas être utilisés pour les jeux.

Seulement 364 Go de stockage utilisable sur la Xbox Series S

C’est un élément bien connu par celles et ceux qui ont l’habitude des appareils électroniques, quels qu’ils soient d’ailleurs. Sur le volume de stockage annoncé par le fabricant, la totalité n’est jamais vraiment disponible dans la mesure où une certaine part est allouée au système d’exploitation notamment…

Selon les équipes de Kotaku, il s’avère que le stockage réellement utilisable sur cette Xbox Series S n’est “que” de 364 Go. Là encore, on le répète, il est tout à fait habituel que le stockage réellement disponible soit différent de celui annoncé par le fabricant. Les fichiers système et autres emplacements réservés, notamment, prennent une certaine place sur ce même disque.

sur les 500 annoncés par Microsoft

Il en va de même avec la Xbox Series X. Les utilisateurs n’auront à leur disposition “que” 800 Go de stockage utilisable sur le disque de 1 To fourni avec la console. Dans le cas de la Xbox Series S, les joueurs perdront environ 150 Go de stockage. Et cela signifie aussi que les joueurs auront moins d’espace libre sur leur console pour venir télécharger et installer leurs futurs jeux.

Les joueurs devront donc porter une attention toute particulière aux jeux qu’ils installent sur leur console, et aux fichiers annexes. Ou alors, ils devront passer à la caisse pour s’offrir une carte d’extension de stockage mais la facture s’annonce d’ores-et-déjà assez salée.