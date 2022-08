Xbox Series S : Microsoft permet aux développeurs de jeux d’utiliser davantage de performances

Microsoft augmente les ressources mémoire accessibles sur sa Xbox Series S. Cela devrait permettre des améliorations graphiques notamment, de quoi réduire un peu l'écart entre la Series S et la Series X pour les joueurs.

S’il vous arrive d’être frustré(e) que les jeux sur la Xbox Series S ne fonctionnent pas de manière aussi fluide ou que leur rendu ne soit pas aussi beau étant donné que la machine est capable d’afficher du 1440p, sachez que Microsoft a une solution. The Verge a appris que, dans les nouveautés de juin de son Game Development Kit (GDK), la firme de Redmond offre aux développeurs un accès étendu à la mémoire de la machine, offrant “des centaines de mégaoctets supplémentaires” de RAM pour leurs jeux. Cela devrait permettre d’améliorer les performances graphiques sur des jeux qui ont pu justement être limités à cause de la mémoire, selon Microsoft.

Microsoft augmente les ressources mémoire accessibles sur sa Xbox Series S

Cette modification du GDK ne saurait, bien évidemment, permettre à la console d’entrée de gamme de rivaliser avec la Xbox Series X, laquelle utilise le même CPU, mais dispose d’une puce graphique bien plus puissante. Cependant, cela pourrait permettre de réduire les ralentissements qui forcent parfois les développeurs à faire tourner leurs jeux dans des résolutions plus basses et/ou des fréquences d’images plus faibles sur la Series S. Si la Series X a 16 Go de RAM (avec environ 13,5 utilisables), la Series S, elle, n’en a que 10. Et en pratique, les développeurs n’ont accès qu’à 8 Go. Les créateurs se sont plusieurs fois plaints de cette limitation.

Cela devrait permettre des améliorations graphiques, notamment

Et si cela vous semble être une stratégie familière, c’est tout à fait compréhensible. Microsoft a donné accès à davantage de puissance aux développeurs Xbox One en 2014, en leur permettant de désactiver les fonctionnalités Kinect dans les jeux qui n’avaient pas besoin du système. Dans les deux cas, le géant américain modifie les ressources système disponibles en réponse aux limitations et autres couacs rencontrés par les développeurs.

De quoi réduire un peu l’écart entre la Series S et la Series X pour les joueurs

Il faudra dans tous les cas un certain temps pour que les développeurs optimisent leurs jeux, et tout ceci sans aucune garantie que cette amélioration ne touche beaucoup de jeux existants. Ne vous attendez pas à ce que des patches viennent améliorer les graphismes de vos jeux préférés. L’amélioration sera plutôt à retrouver sur les nouveaux titres. Quoi qu’il en soit, c’est une initiative très intéressante qui devrait faire de la Xbox Series S une option plus viable si vous n’avez pas le budget pour acheter la Series X.