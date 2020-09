Xbox Series S : Microsoft officialise la petite sœur de la Xbox Series X

En plus de la Xbox Series X, l’éditeur américain Microsoft va vouloir concurrencer la PS5 et la PS5 Digital Edition de Sony avec la Xbox Series S, une console à “petit prix” qui proposera une expérience next-gen avec quelques compromis. Ne pouvant compter sur Halo Infinite du studio 343 Industries pour le lancement de la nouvelle gamme de machines Xbox, la firme de Redmond compte mettre en avant la formule d’abonnement Xbox All Access (35 dollars par mois pour une Xbox Series X ou 25 dollars par mois pour une Xbox Series S), ainsi que le Xbox Game Pass (une annonce forte est attendue : Xbox Live Gold totalement gratuit ou fusion avec le EA Play d’Electronic Arts). Si la XSS sera disponible le 10 novembre prochain à 299,99 euros, tout porte à croire que la XSX sortira à cette même date et devrait être commercialisée à 499,99 euros.

Didn’t know if we should Say Anything but FYI the S doesn’t stand for Speaker. https://t.co/20Il7KgHNO

— Xbox (@Xbox) September 8, 2020