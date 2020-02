Xbox One : les disques peuvent (enfin) être éjectés via la manette

Le CD n'est pas encore mort. S'il a grandement disparu pour la musique, il reste encore très présent pour les jeux vidéo, notamment ceux des consoles, PlayStation et Xbox. Sur cette dernière, il faut encore se lever pour aller appuyer sur le bouton et l'éjecter...

Si vous utilisez principalement des supports physiques pour vos jeux Xbox One – ces bons vieux disques -, vous savez que pour changer de jeu, il faut aller appuyer sur un bouton sur la console pour éjecter celui qu’il y a dedans. Pourquoi n’est-il pas possible de le faire depuis la manette ? Après tout, les lecteurs de CD/DVD/Blu-ray en sont capables depuis de très nombreuses années, non ? Alors pourquoi pas la Xbox One ? La question est tout à fait légitime et elle trouve sa réponse aujourd’hui.

La Xbox One permet enfin d’éjecter le disque depuis la manette

En effet, après sept ans d’existence, et tout autant d’absence, cette fonctionnalité qui aurait dû être présente dès le lancement de la console arrive enfin. Microsoft s’est décidé à offrir la possibilité à ses utilisateurs d’éjecter les disques de leur Xbox One directement depuis la manette. Pour ce faire, il faut aller dans le menu principal, sélectionner le disque et appuyer ensuite sur le bouton X de la manette. Et le tour est joué. Diablement simple, non ? Et dire qu’il aura fallu tout ce temps pour en profiter.

Une fonctionnalité actuellement accessible aux Xbox Insiders

Mais il faudra d’ailleurs patienter encore pour la majorité des joueurs puisque cette fonctionnalité n’est pour l’heure disponible qu’aux membres du programme Xbox Insiders. Microsoft s’offre donc une phase de test en bonne et due forme avant de déployer l’option à tous. Et celle-ci devrait prendre encore quelques semaines. Comme dit, il est difficile de comprendre pourquoi la firme de Redmond a pris tout ce temps pour proposer cette fonctionnalité. D’autant plus que la Xbox 360 en était elle capable. Avec la Xbox One Series X qui pointe à l’horizon, mieux vaut tard que jamais, assurément.