Xbox Network : les titres free-to-play sont jouables sans être abonné au Xbox Live Gold

Les jeux free-to-play sont accessibles sans abonnement Gold sur les consoles Xbox.

La Xbox Live Gold Team de l’éditeur américain Microsoft officialise enfin le jeu en ligne gratuit pour les jeux free-to-play sur Xbox Series X, Xbox Series S et Xbox One : “Nous sommes ravis de vous annoncer qu’il est désormais possible de profiter du multijoueur en ligne des titres free-to-play sans qu’un abonnement Xbox Live Gold ne soit requis. Nous avons entendu vos retours. Toutes les joueuses et tous les joueurs Xbox peuvent dorénavant jouer en ligne gratuitement et profiter d’une bibliothèque de plus d’une cinquantaine de titres free-to-play en ligne.”

Free-to-play now means free-to-play. Starting now, all Xbox players can access these free-to-play games with or without an Xbox Live Gold subscription: https://t.co/krFop3Qkg6 pic.twitter.com/CVbRK2hpus — Xbox (@Xbox) April 21, 2021

La liste des jeux en ligne gratuits