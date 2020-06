Xbox : Microsoft dévoile Digital Direct, une initiative pour mettre fin aux codes de téléchargements

Les codes dans les packs des consoles Xbox de l'éditeur américain Microsoft vont être abandonnés au profit de l'initiative Digital Direct.

Tous les nouveaux bundles Xbox One, Xbox One S, Xbox One X ou Xbox Series X seront désormais livrés sans codes. Comme Nintendo, Microsoft veut empêcher la revente ou l’échange des codes de téléchargements en préinstallant les versions numériques des jeux comme Cyberpunk 2077 avec l’édition collector de la Xbox One X qui est déjà en rupture de stock. C’est également valable pour les codes Xbox Live Gold, Xbox Game Pass ou encore EA Access : “Tous les contenus numériques, y compris les jeux, les abonnements et les contenus exclusifs, seront échangés sur votre compte Microsoft et livrés directement sur votre console Xbox lors de l’installation.”

Digital Direct, les explications de Microsoft

Offres d’échanges disponibles lors de la configuration : Au cours du processus de configuration de votre nouvelle console, les offres de contenu et de services associées à la console s’affichent pour présenter les échanges disponibles. Cliquez sur “Réclamer” pour échanger chacun des articles de votre choix. Une fois que vous aurez fait votre choix, votre contenu sera disponible dans votre bibliothèque numérique, sous la rubrique “Mes jeux et applications”. Si vous le souhaitez, vous pouvez également échanger vos articles à une date ultérieure (tous les contenus numériques inclus seront rattachés au premier compte Microsoft qui les échange)

Échanges dans Comptes : Sélectionnez Paramètres > Compte > Inclus avec cette Xbox pour afficher un aperçu et voir le statut des échanges de toutes les offres Digital Direct incluses avec votre console

Échanger dans Ma bibliothèque : Pour voir les offres disponibles, appuyez sur la touche “Xbox” pour ouvrir le guide, puis sélectionnez Mes jeux et applications > Bibliothèque complète > Offres de la console

