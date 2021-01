Xbox Live Gold : Microsoft augmente le prix de l’abonnement avant de se rétracter

Dans le but d'inciter les joueurs à s'abonner au Xbox Game Pass Ultimate, l'éditeur américain Microsoft avait décidé de revoir le tarif du Xbox Live Gold à la hausse, mais l'annonce s'est vite transformée en un fiasco monumental.

Pendant quelques heures, la firme de Redmond a cru pouvoir faire avaler tranquillement la pilule à ses fans concernant l’augmentation du prix du Xbox Live Gold (abonnement mensuel qui passe de 9,99 à 10,99 dollars, abonnement trimestriel qui passe de 24,99 à 29,99 euros et abonnement semestriel qui passe de 39,99 à 59,99 dollars) alors que l’année dernière une rumeur folle prétendait que le service en ligne des consoles Xbox deviendrait totalement gratuit : “Depuis que nous avons lancé le Xbox Live, nous travaillons à en faire le réseau multijoueurs le plus avancé du marché, pour la plus grande communauté de joueurs – et vous êtes nombreux. Des millions de personnes se réunissent sur Xbox pour jouer avec des amis et découvrir de superbes jeux. Nous investissons dans notre communauté en renforçant la sécurité numérique de nos joueurs, en permettant de nouvelles façons de partager, de communiquer et de jouer avec vos amis, et en offrant une fiabilité de pointe sur notre réseau. Périodiquement, nous évaluons la valeur et le prix de nos services afin de refléter les changements sur les marchés régionaux et de continuer à investir dans la communauté Xbox. Nous ajusterons donc les prix du Xbox Live Gold sur certains marchés. Sur de nombreux marchés, le prix du Xbox Live Gold n’a pas changé depuis des années et sur certains marchés, il n’a pas changé depuis plus de 10 ans.”

Face au bad buzz, Microsoft fait machine arrière

Comme à son habitude, l’éditeur américain Microsoft a initié un énième rétropédalage suite à la réaction extrêmement négative des fans de la marque au X vert après l’officialisation de l’augmentation du prix de l’abonnement Xbox Live Gold. Pour se faire pardonner, en plus du montant qui ne change pas, les free-to-play vont enfin devenir jouables par tous afin de s’aligner sur la concurrence après des années à n’avoir rien fait : “Nous avons fait une erreur aujourd’hui et vous avez eu raison de nous le faire savoir. Se connecter et jouer avec des amis est une partie essentielle du jeu et nous n’avons pas répondu aux attentes des joueurs qui comptent sur nous tous les jours. En conséquence, nous avons décidé de ne pas modifier le prix du Xbox Live Gold. Nous transformons ce moment en une occasion de rendre le Xbox Live plus conforme à la façon dont nous voyons le joueur au centre de son expérience. Pour les jeux gratuits, vous n’aurez plus besoin d’un abonnement Xbox Live Gold pour y jouer sur Xbox. Nous nous efforçons de mettre en œuvre ce changement dès que possible dans les mois à venir.”