Xbox Launch Celebration : une soirée de lancement en direct pour les nouvelles consoles de Microsoft

L'éditeur américain Microsoft va communier avec ses fans du monde entier pour le lancement de la Xbox Series X ainsi que la Xbox Series S.

Pour célébrer l’arrivée des nouvelles consoles de Microsoft, à savoir les Xbox Series X et Xbox Series S, Phil Spencer, le boss de la division jeu vidéo, appel les joueurs, et principalement les fans de la marque au X vert, à se rassembler sur les différents réseaux sociaux pour suivre un livestream où la détente sera au rendez-vous. Il ne faut clairement pas s’attendre à des annonces révolutionnaires : “Le jeu vidéo nous rapproche, même dans les moments difficiles. Dans une année remplie de défis et de bouleversements, les jeux vidéo nous ont raconté de nouvelles histoires, ont enrichi nos vies et nous ont rassemblé lorsque la distanciation sociale s’imposait. Ce que vous avez pu accomplir dans vos titres préférés nous a démontré la puissance du jeu vidéo. Ensemble, nous pouvons repousser les limites de l’imagination. Pour fêter le lancement de la nouvelle génération Xbox, nous vous invitons à célébrer cette puissance avec nous. Nous vous invitons toutes et tous, joueuses et joueurs, quels que soient votre identité ou vos racines, votre génération de console ou votre type d’appareils, vos aptitudes ou vos goûts, à célébrer, à vous rapprocher et à jouer ensemble. Nous vous invitons à allumer l’appareil de votre choix et à jouer avec vos créateurs préférés ou nos partenaires, depuis votre maison, où que vous soyez. Nous vous invitons à jeter un œil aux coulisses de la nouvelle génération de jeux vidéo, à écouter ce qu’ont à dire celles et ceux qui les conçoivent et à jouer avec eux. Nous jouerons avec les créateurs de contenu, mettrons en avant des événements spéciaux organisés pour le lancement autour du monde et montrerons que le jeu vidéo peut également servir à lever des fonds pour de grandes causes. Ce stream sera centré sur le jeu, pas les communiqués de presse, alors que nos consoles de nouvelle génération commenceront à être entre les mains des joueuses et des joueurs du monde entier. Pas de grandes annonces, nous célébrerons cette nouvelle ère en jouant ensemble. Nous profiterons de ce moment pour nous amuser et nous avons hâte que vous vous joigniez à la fête.”

You’re invited to come play alongside Team Xbox on November 10 during our global "Let’s Play" livestream in celebration of the launch of Xbox Series X|S. Learn more: https://t.co/FVscNFckmh — Xbox Wire (@XboxWire) October 30, 2020

Le visage du gaming au sein de la firme de Redmond insiste sur l’idée de célébrer uniquement et simplement la sortie des consoles next-gen : “Le 10 novembre prochain marquera un tournant, le tout début de la nouvelle génération du jeu vidéo. Vous pourrez bénéficier de plusieurs de ses avantages dès le premier jour, comme la fluidité des mouvements à 120 images par seconde, les temps de chargement réduits, une bibliothèque de titres plus riche, la possibilité de jouer sur mobile grâce au cloud gaming et bien sûr de nouvelles expériences de jeu inoubliables. Lors de la décennie à venir, vous verrez les créateurs de vidéo exploiter le potentiel de la nouvelle génération de consoles Xbox et le jeu vidéo se libérer de ses anciennes contraintes. Les innovations uniques pensées sur mesure pour les Xbox Series X et Xbox Series S rendent ces consoles hautement convoitées en cette fin d’année et nous travaillons avec nos partenaires tout autour du monde pour que le plus possible de joueuses et de joueurs puissent profiter du plus grand nombre de consoles. Nous souhaitons que tout le monde puisse nous rejoindre dans cette nouvelle génération, partout dans le monde. Le jeu vidéo selon Xbox va connaître de véritables transformations tout au long de la décennie à venir : le contenu, nos consoles, le cloud gaming et le PC évolueront ensemble, en harmonie et selon ce que les joueuses et les joueurs souhaiteront. Dans l’industrie du jeu vidéo, le succès se mesure au nombre de joueuses et de joueurs, mais aussi aux découvertes que ces derniers peuvent faire.”

Xbox Launch Celebration – Save the Date

Rendez-vous le 10 novembre prochain à 20h (heure française) sur YouTube, Twitch et Facebook Gaming.