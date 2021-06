Xbox Games Studio, Xbox Game Pass, Xbox Cloud Gaming : Microsoft veut rassembler des milliards de joueurs

Faire du jeu vidéo un loisir disponible pour tout le monde, c'est la mission de Microsoft avec les services Xbox Game Pass et Xbox Cloud Gaming ainsi qu'un catalogue vidéoludique alimenté principalement par les Xbox Games Studio.

Avant la conférence Xbox & Bethesda Games Showcase qui se déroulera le 13 juin prochain à 19h dans le cadre de l’E3 2021, l’éditeur américain Microsoft évoque ses ambitions dans l’industrie vidéoludique alors que la concurrence explose déjà tout sur son passage (records, meilleures ventes, exclusivités next-gen, présence médiatique). L’innovation technologique et les ressources financières vont permettre de bâtir une communauté de plusieurs milliards de joueurs qui pourra jouer où elle veut aux titres qu’elle souhaite, avec celles et ceux qu’elle veut.

“Nous pensons que les jeux, le divertissement numérique dans son ensemble, ne sont pas avant tout l’affaire de machines et de contenus, ce ne sont pas que des pixels“, déclare Phil Spencer, patron de la division Xbox chez Microsoft. “Les jeux ont pour but de rassembler les joueuses et les joueurs. Ils créent des connexions, des liens, nous permettent de ressentir de l’affection pour toujours plus de personnes tout autour du monde. Le plaisir et la communauté, voilà ce qui nous rassemble“. “Le jeu vidéo fait partie intégrante de notre mission en tant qu’entreprise“, ajoute Satya Nadella, PDG de Microsoft. “Nous parlons souvent de la mission de Xbox qui est de proposer à toutes et à tous de pouvoir profiter des joies du jeu vidéo et de sa communauté. Cette mission s’inscrit dans la même ligne que celle de Microsoft, qui consiste à donner à chaque individu et à chaque organisation les moyens de réaliser ses ambitions. Microsoft est dévoué au jeu vidéo, l’industrie du divertissement la plus dynamique. Trois milliards de joueuses et de joueurs se tournent vers ce loisir pour se divertir, retrouver leurs communautés, créer. Notre ambition est de leur donner les moyens de continuer à le faire, où ils le souhaitent. Nous pensons que Microsoft a un rôle crucial à jouer dans la démocratisation du jeu vidéo et son avenir. Pour moi, nos avantages résident dans trois éléments clés. Premièrement, notre avance en termes de jeu dans le cloud, deuxièmement, la valeur ajoutée que représente le Xbox Game Pass et enfin, notre philosophie consistant à donner les moyens à celles et ceux qui développent les jeux.”

Le futur du Xbox Game Pass

Intégrer directement l’expérience Xbox dans les télévisions connectées

Nouvelles propositions d’abonnement au Xbox Game Pass pour que plus de joueuses et de joueurs autour du monde puissent profiter du service

Etablir des partenariats avec plusieurs opérateurs téléphoniques pour proposer des modèles économiques similaires au Xbox All Access

Concevoir ses propres appareils de streaming pour le cloud, afin que les joueuses et joueurs puissent en profiter depuis n’importe quel écran, sans qu’une console ne soit nécessaire

Le cloud gaming sur navigateur sera disponible pour tous les membres du Xbox Game Pass Ultimate (Edge, Chrome et Safari seront compatibles et vous pourrez jouer en un clic, sur la quasi-totalité des appareils)

Le cloud gaming sera directement intégré dans l’application Xbox sur consoles et PC plus tard dans l’année

Mise à jour des datacenters de Microsoft avec la Xbox Series X (temps de chargement réduits, plus d’images par seconde et jeux optimisés)

Le futur des Xbox Games Studio