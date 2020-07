Xbox Games Showcase : une conférence numérique d’une heure avec des jeux, des jeux et que des jeux

Aaron Greenberg, le responsable du marketing des jeux chez Xbox, a apporté quelques informations sur le contenu du nouvel événement de l’éditeur américain Microsoft : “J’ai conscience que tout le monde est excité au sujet du Xbox Games Showcase de jeudi prochain. J’ai vu des attentes folles donc, si cela peut aider, je rappelle que ce show se concentrera sur une chose, à savoir les jeux. Pas d’annonces business, d’appareils ou de nouvelles de ce genre, juste des jeux. Une émission d’environ une heure se concentrant sur les jeux. J’espère que cela va vous plaire !”

I know everyone is excited for Xbox Games Showcase next Thursday. Seen some wild expectations so if helpful this show has one focus, games. No business, devices or similar news, just games. A whole show about hour long focused on games. Hope you enjoy it! https://t.co/eIPBsJtLbJ

— Aaron Greenberg 🙅🏼‍♂️❎ (@aarongreenberg) July 16, 2020