Xbox Game Studios : le moteur graphique id Tech va être un atout majeur pour les FPS de Microsoft

L'éditeur américain Microsoft souhaite se servir de l'id Tech de Bethesda au sein de ses studios afin de sublimer les jeux de tir à la première personne.

Contrairement aux PlayStation Studios de Sony qui disposent de plusieurs moteurs propriétaires comme le Decima Engine de Guerrilla Games ou encore l’Insomniac Engine d’Insomniac Games, les Xbox Games Studios de Microsoft utilisent majoritairement l’Unreal Engine d’Epic Games pour développer des licences first-party sur les consoles Xbox. Néanmoins, la donne va changer d’ici les prochaines années avec le rachat de ZeniMax Media puisque la firme de Redmond détient désormais l’id Tech d’id Software, un moteur graphique à la pointe de la technologie et surtout optimisé pour les FPS.

Phil Spencer, responsable du jeu vidéo chez Microsoft, en est conscient et sous-entend d’ailleurs que plusieurs structures seront amenées à l’utiliser un jour ou l’autre : “Il n’y a pas de studio qui s’intéresse à chaque pixel à l’écran – et à chaque image – comme le fait id Software. Et quand on pense à leurs capacités, à leur collaboration, à leur travail et à leurs discussions avec The Coalition, 343 Industries, et les autres créateurs de jeux de tir à la première/troisième personne que nous avons, les studios qui sont là, c’est tout simplement une capacité étonnante (…) Évidemment, vous savez, nous avons une tonne de studios qui font un tas de travaux différents. J’ai adoré la façon dont Marty Stratton, directeur d’id Software, a parlé de la façon dont ils ont collaboré avec d’autres studios de Bethesda sur l’id Tech. Et je pense qu’il faut passer à la vitesse supérieure. Que pouvons-nous faire au sein de notre organisation avec id Tech, qui est l’un des meilleurs moteurs de jeu au monde, et en faire un outil que de nombreux développeurs peuvent utiliser pour réaliser leur vision.”

L’id Tech d’id Software est taillé pour la nouvelle génération