Xbox Game Pass : une offre famille serait en préparation

Microsoft préparerait une offre famille pour son Xbox Game Pass : jusqu'à cinq joueurs sur un même compte.

De nombreux services accessibles via abonnement proposent aujourd’hui des offres familiales. Ceci pour attirer davantage de clients, bien évidemment, mais aussi, et c’est tout à fait logique, parce qu’il est bien plus difficile de faire payer autant d’abonnements individuels au prix fort plutôt qu’un abonnement famille moins onéreux pour plusieurs utilisateurs. Une offre qui a déjà fait ses preuves… et qui aurait donné des idées à Microsoft pour son Xbox Game Pass.

Microsoft préparerait une offre famille pour son Xbox Game Pass

En effet, ce n’est ainsi pas très surprenant d’apprendre que la firme de Redmond serait actuellement en train d’envisager la chose pour son Xbox Game Pass. Si l’on en croit un rapport de Windows Central, le géant américain préparerait une offre famille pour le Xbox Game Pass, ce qui permettrait au compte principal d’ajouter plusieurs membres de la famille à son abonnement, le tout pour un tarif plus abordable que s’il fallait payer autant de comptes individuels.

Jusqu’à cinq joueurs sur un même compte

De ce que l’on croit savoir, selon les quelques déclarations de sources proches du dossier, l’offre famille du Xbox Game Pass permettrait d’ajouter jusqu’à cinq joueurs pour un tarif moins cher que cinq abonnements individuels, évidemment. Et tout le monde aurait accès au catalogue complet du service. Le système devrait par ailleurs utiliser le groupe familial de Microsoft, qui est déjà utilisé par le géant pour d’autres services via abonnement comme Office 365.

À l’heure actuelle, nul ne sait combien pourrait coûter cette nouvelle offre famille ni quand elle sera annoncée et disponible, mais pour celles et ceux qui ont une famille de joueurs, voilà qui pourrait être très intéressant. Encore un peu de patience, nul doute que nous connaîtrons bientôt tous les détails de cette offre, si tant est que les rumeurs soient fondées, bien sûr.