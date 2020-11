Xbox Game Pass Ultimate : Microsoft dévoile un partenariat avec Disney pour la SVOD

Les abonnés au Xbox Game Pass Ultimate peuvent profiter de 30 jours d'essai à Disney+.

Depuis quelques heures, les membres du Xbox Game Pass Ultimate de l’éditeur américain Microsoft peuvent diffuser tous les grands divertissements (Disney, Pixar, Marvel, Star Wars et National Geographic) disponibles avec la plateforme Disney+ sur Xbox Series X et Xbox Series S pendant 30 jours de manière totalement gratuite avant de s’engager sur une plus longue durée avec un abonnement payant. Les membres du Xbox Game Pass Ultimate peuvent réclamer et activer l’essai jusqu’au 31 janvier 2021.

Valable uniquement pour ceux qui n’ont pas encore testé Disney+, l’offre ne concerne que l’Australie, l’Autriche, la Belgique, le Canada, le Danemark, la Finlande, l’Allemagne, l’Irlande, l’Italie, les Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, le Portugal, l’Espagne, la Suède, la Suisse, le Royaume-Uni et les États-Unis. La France n’est donc pas concernée…

#HungryGamers : Xbox x Deliveroo

Pour célébrer le lancement de la Xbox Series X et la Xbox Series S en France, la société de livraison de plats cuisinés Deliveroo s’est associée à la marque au X vert pour proposer aux joueurs des “menus imaginés avec une sélection de restaurants partenaires à travers la France et qui, pour chaque achat, seront accompagnés d’un mois de Xbox Game Pass offert”. L’opération Hungry Gamers accompagnera le programme de fidélité Deliveroo Plus, qui, pour un euro seulement par mois jusqu’à la fin de l’année, supprime les frais de livraisons pour tous les adhérents. Enfin, à l’occasion du partenariat, tout nouvel abonné Deliveroo Plus se verra offrir, s’il le souhaite, un abonnement Xbox Game Pass. En commandant chez ces restaurants sur l’application, et tout au long des mois de novembre et décembre, les consommateurs pourront gagner de nombreux lots.