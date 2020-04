Xbox Game Pass : Microsoft revendique 10 millions d’abonnés

Le service de jeu vidéo à la demande de Microsoft attire plus de joueurs que le PlayStation Now de Sony et l'EA Access d'Electronic Arts.

Grâce au confinement, les diverses promotions et l’offre Xbox Game Pass Ultimate (Xbox One/PC), l’éditeur américain Microsoft compte désormais 10 millions d’abonnés au Xbox Game Pass. C’est mieux que les 5 millions d’abonnés au EA Access (EA) et le petit million d’abonnés au PlayStation Now (Sony). Ce dernier va d’ailleurs subir une refonte complète avec la PS5. La firme de Redmond recense également des chiffres d’engagement records pour le Xbox Live avec 90 millions de joueurs mensuels, ce chiffre ne représente évidemment pas le nombre d’abonnés au service en ligne.

💻 Business Highlights: More Personal Computing 🎮

Windows OEM revenue relatively unchanged year over year

Windows commercial products and cloud services revenue ⬆️ 17%

Search advertising revenue ⬆ ️1%

Xbox content and services revenue ⬆ ️2%

Surface revenue ⬆️ 1% — Microsoft (@Microsoft) April 29, 2020

Malgré une petite baisse à cause de la pandémie liée au coronavirus, le chiffre d’affaires trimestriel du jeu vidéo chez Microsoft reste stable avec 2,35 milliards de dollars. Si les ventes de consoles sont toujours en baisse (-20%), et ce malgré la sortie de la Xbox One X, les contenus et services Xbox affichent eux une hausse de 2% (33 millions de dollars). Enfin, pour la partie cloud computing, Microsoft progresse encore de manière drastique grâce à Azure.

Phil Spencer et le succès du Xbox Game Pass

Le patron de la division Xbox chez Microsoft explique avoir toujours été convaincu que le jeu vidéo possédait ce pouvoir unique de rapprocher les joueurs et cela se retrouve directement avec le Xbox Game Pass : “Chez Xbox, notre mission a toujours été de vous proposer les meilleurs jeux possibles, en faisant en sorte que vous puissiez en profiter avec vos proches si vous le vous souhaitez. C’est pour cette raison que nous avons créé le Xbox Game Pass, une communauté qui dispose d’un accès illimité à une bibliothèque riche de plus de 100 jeux sélectionnés avec soin, pour console et PC. Le succès rencontré par celui-ci n’est plus à démontrer. Le Xbox Game Pass compte en effet désormais plus de 10 millions de membres, dans 41 pays, dont la France (…) Depuis mars dernier, les membres Xbox Game Pass ont ajouté 23 millions d’amis sur le Xbox Live, ce qui représente une hausse de 70% des demandes d’amis ! Ces mêmes membres ont joué deux fois plus et notamment en multijoueur, pratique pour laquelle on peut constater une hausse de 130%. Le Xbox Game Pass encourage les joueuses et les joueurs ainsi que leurs amis à sortir des sentiers battus et à découvrir de nouveaux jeux, auxquels ils ou elles ne se seraient peut-être jamais essayés. Les membres Xbox Game Pass jouent à 40% de jeux différents en plus que les autres joueurs Xbox, et plus de 90% d’entre eux estiment avoir déjà joué à un titre qu’ils auraient ignoré sans le Game Pass. Ce dernier donne même l’occasion aux joueurs de découvrir des genres de jeux qui pouvaient leur être totalement étranger. Voilà qui concorde parfaitement avec l’idée que nous avons chez Xbox : vous faire découvrir les titres que nous aimons, qu’il s’agisse de blockbusters incontournables ou de créations indépendantes proposant des visions inédites.”

Un trailer promotionnel pour le Xbox Game Pass