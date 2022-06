Xbox Game Pass : les jeux de Riot Games seront bientôt dans le service d’abonnement

À partir de cet hiver, tous les membres du Xbox Game Pass de Microsoft pourront découvrir League of Legends (PC), League of Legends : Wild Rift (mobiles), Legends of Runeterra (PC/mobiles), Teamfight Tactics (PC/mobiles) et Valorant (PC) avec différents bonus.

Marc Merrill, cofondateur, coprésident et directeur des jeux de Riot Games, officialise un partenariat historique avec Microsoft : “Nous réunissons deux des plus grandes communautés du jeu vidéo au sein d’une même plateforme. C’est une première pour le Xbox Game Pass. Nous avons toujours respecté l’ambition de la marque Xbox de faire avancer le jeu vidéo et nous sommes fiers d’ajouter nos jeux dans le XGP. Nous sommes également ravis d’accueillir les joueuses et les joueurs Xbox au sein de l’écosystème Riot Games, qui réunit une communauté diverse de passionnés du monde entier. Dans les mois qui viennent, nous vous en dirons plus sur le partenariat et sur la manière d’accéder au contenu pour les membres du Xbox Game Pass.”

Les jeux PC et mobiles de Riot Games vont intégrer le catalogue du Xbox Game Pass