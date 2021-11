Xbox Game Pass : le service de jeux vidéo par abonnement débarque dans le Pass Culture

Découvrez le Xbox Game Pass de Microsoft pour PC avec le Pass Culture mis en place par le gouvernement français.

Réservé aux jeunes de 18 ans depuis mai dernier, le Pass Culture va s’étendre aux 15-17 ans d’ici l’année prochaine. Si l’offre vidéoludique n’est pas très attirante dans l’immédiat, Microsoft a décidé d’intégrer le Xbox Game Pass pour PC dans le dispositif d’accès aux activités culturelles du gouvernement français pour attirer un nouveau public : “Nous sommes ravis de vous annoncer que vous aurez la possibilité d’obtenir trois mois d’abonnement au Xbox Game Pass pour PC grâce au Pass Culture, pour découvrir votre nouveau jeu préféré au sein d’un catalogue de plus de 100 titres de qualité. Vous pourrez ainsi profiter de tous les jeux des Xbox Game Studios, toujours disponibles dès le jour de leur sortie sur le Xbox Game Pass, à l’image de Forza Horizon 5, Minecraft ou Age of Empires IV. C’est aussi l’occasion d’essayer un riche catalogue de jeux indépendants ou d’explorer le catalogue d’Electronic Arts, l’abonnement EA Play étant également inclus dans les 3 mois d’abonnement Xbox Game Pass pour PC. Cette offre est disponible pour les nouveaux utilisateurs et les nouvelles utilisatrices, vous n’aurez pas besoin de rentrer vos coordonnées bancaires pour en profiter.”

Le Xbox Game Pass fait son entrée dans le Pass Culture 😍 Dès maintenant, tu peux utiliser ton crédit pour obtenir un Xbox Game Pass pour PC de 3 mois ! Valable uniquement pour les nouveaux utilisateurs et utilisatrices 👉 https://t.co/k4WrUozPW4 pic.twitter.com/hAf6wx9jil — Xbox FR (@XboxFR) November 10, 2021

Un abonnement au Xbox Game Pass Ultimate permet d’essayer Crunchyroll Premium Mega Fan

Cette offre est valable uniquement pour les nouveaux abonnés Crunchyroll, le service de streaming pour l’animation japonaise de Sony : “Dès maintenant, les membres du Xbox Game Pass Ultimate peuvent profiter de 75 jours d’abonnement à Crunchyroll Premium Mega Fan, gratuitement. Avec le plan Mega Fan, vous pouvez regarder plus de 1000 séries sans publicité, accéder aux nouveaux épisodes une heure après leur première diffusion au Japon et plus encore ! Des séries comme One Piece, My Hero Academia, Demon Slayer Kimetsu no Yaiba et d’autres sont disponibles dès maintenant. Les membres Ultimate ne possédant pas encore d’abonnement Crunchyroll Premium sont éligibles pour réclamer cet essai de 75 jours dans la section avantages de leur console Xbox, de l’application Xbox sur PC Windows ou de l’application mobile Xbox Game Pass sur iOS et Android. Une fois l’avantage réclamé, vous serez directement redirigé vers le site de Crunchyroll pour activer votre abonnement. N’oubliez pas de réclamer cet avantage avant le 8 février 2022 !“