Xbox Cloud Gaming : la puissance du cloud gaming de Microsoft s’améliore avec la Xbox Series X

Microsoft annonce que le Xbox Cloud Gaming est désormais disponible pour tous les membres du Xbox Game Pass Ultimate sur PC (Windows 10) et tablettes et mobiles Apple via navigateur internet.

Catherine Gluckstein, vice-présidente et chef de produit au sein de la division Xbox de Microsoft, fait savoir par le biais d’un communiqué que le service de streaming de jeux vidéo de la firme de Redmond devient plus puissant et accessible que jamais : “Nous souhaitons créer un avenir qui combine l’héritage vidéoludique de Xbox et la puissance d’Azure. Un avenir où nous pourrons proposer des jeux immersifs de grande qualité aux 3 milliards de joueuses et de joueurs de la planète (…) L’expérience Xbox arrive directement sur les appareils que vous utilisez le plus (…) Les centres de données Microsoft ont été équipés avec les composants de la console Xbox la plus puissante jamais conçue, qui vous permettra de profiter de temps de chargement réduits, de plus d’images par seconde, d’une expérience de jeu de nouvelle génération. Pour que la latence reste minimale et que l’expérience globale soit optimale sur une large diversité d’appareils, le streaming des jeux se fera en 1080p, avec jusqu’à 60 images par seconde. Dans le futur, nous continuerons à innover et à vous proposer plus de fonctionnalités qui amélioreront votre expérience dans le cloud (…) Le cloud gaming vous permet propose une expérience de jeu harmonisée entre tous vos appareils. Lorsque vous streamez un jeu sur un PC ou un appareil mobile, votre titre tourne en réalité sur une Xbox située dans l’un des centres de données de Microsoft. Cela signifie que vous pouvez jouer et retrouver vos amis sur le réseau Xbox, comme vous l’avez toujours fait. Vos sauvegardes vous suivront où vous voudrez, quand vous voudrez, pour que vous puissiez reprendre votre partie là où vous l’aviez arrêtée.”

Starting today, Xbox Cloud Gaming is running on custom Xbox Series X hardware, and available to all @XboxGamePass Ultimate members with Windows 10 PCs and Apple phones and tablets, via browser, across 22 countries. https://t.co/HYuvbHGBUg #XboxGamePass — Xbox Wire (@XboxWire) June 28, 2021

Le cloud gaming ne fait que commencer chez Microsoft : “Nous franchissons aujourd’hui une étape clé dans notre projet de rendre l’expérience Xbox accessible à toutes et tous et nous avons hâte que vous puissiez commencer à jouer. Je me souviens de la première fois que j’ai joué à un titre depuis le cloud sur téléphone, il y a trois ans, en utilisant exclusivement les contrôles tactiles. C’est un moment inoubliable, la beauté des graphismes alliée à la créativité de la technologie donne vie à une expérience magique. De la part de toute l’équipe Xbox, nous espérons que vous aussi, vous profiterez du plaisir du jeu vidéo et de sa communauté, où vous le voulez, quand vous le souhaitez.”

Disponibilité étendue sur PC et appareils Apple pour le Xbox Cloud Gaming

Les accessoires dédiés au Xbox Cloud Gaming sur iOS