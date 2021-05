Xbox & Bethesda Games Showcase : la conférence E3 2021 de Microsoft est datée

L'édition 2021 de l'E3 mettra en avant le Xbox & Bethesda Games Showcase.

L’éditeur américain Microsoft annonce que l’événement Xbox & Bethesda Games Showcase, une conférence affiliée à l’E3 2021, aura lieu le dimanche 13 juin prochain à 19h (heure française) et sera diffusé sur Twitch, YouTube, Facebook et Twitter. Il s’attardera pendant 1h30 sur les titres des Xbox Game Studios, de Bethesda et de plusieurs partenaires venant des quatre coins du monde ainsi que les nouveautés du Xbox Game Pass. La plupart des annonces se focaliseront sur des titres qui sortiront sur Xbox Series X, Xbox Series S et Xbox One d’ici la fin de l’année comme le très attendu Halo Infinite.

Games, Games, Games 🗣️

World Premieres 🎬

New titles on @XboxGamePass ⏫ Save the date for the Xbox & Bethesda Games Showcase: https://t.co/ezcMtO6JM6 | #XboxBethesda pic.twitter.com/WHVbgZl5Fo — Xbox (@Xbox) May 26, 2021

Microsoft prépare un Xbox FanFest au format numérique

Aaron Greenberg, responsable du marketing des jeux chez Microsoft, promet que les fans vont bientôt pouvoir se rassembler : “Vous nous manquez, il est difficile de ne plus pouvoir célébrer en personne tous ensemble ! En attendant de vous retrouver physiquement, nous organiserons cette année un Xbox FanFest totalement en numérique.“