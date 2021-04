WWE 2K22 : un premier teaser officiel pour le jeu de catch next-gen

"It Hits Different", le slogan de WWE 2K22.

En pause depuis un an, la licence WWE 2K de 2K Sports devait revenir avec de meilleures intentions suite à un dernier opus qui n’avait pas été apprécié par les joueurs et la presse à cause d’une régression des graphismes et de nombreux bugs. A l’occasion de WrestleMania 37, le plus grand spectacle de lutte au monde, la nouvelle mouture de la simulation du studio Visual Concepts a été officialisée dans une courte vidéo qui mélange des séquences live-action et in-game.

Rey Mysterio dans WWE 2K22

Légende de la lucha libre et l’une des Superstars les plus passionnantes et les plus décorées de l’histoire de la WWE (une fois champion, deux fois champion du Monde poids lourds, deux fois champion Intercontinental de la WWE, trois fois champion poids lourds-légers, deux fois champion des États-Unis, quatre fois champion par équipes et vainqueur du Royal Rumble), Oscar Gutierrez Rubio aka Rey Mysterio enfile son emblématique masque, entre sur le ring, prépare son adversaire, Cesaro, et exécute sa célèbre prise de finition, le 619 (Six-One-Nine ou Tiger Feint Kick, un coup de pied envoyé sur la tête de l’adversaire en s’aidant des cordes après un élan).

De nouvelles informations concernant WWE 2K22 seront dévoilées dans les prochaines semaines. Il est exclusivement prévu sur les consoles de nouvelle génération.