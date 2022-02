WWE 2K22 : Machine Gun Kelly s’est occupé de la bande-son

En plus d'être producteur exécutif de la bande-son, le musicien américain Machine Gun Kelly sera un personnage jouable dans WWE 2K22 via un pack de contenu téléchargeable.

La bande-son officielle de WWE 2K22 avec les morceaux sélectionnés par Machine Gun Kelly :

Machine Gun Kelly – Concert for Aliens

Machine Gun Kelly ft. YUNGBLUD & Bert McCracken – Body Bag

Wu Tang Clan – Protect Ya Neck

Motorhead – Iron Fist

Poppy – Say Cheese (Live NXT version)

Royal Blood – Typhoons

Bring Me The Horizon – Happy Song

The Weeknd – Heartless

Turnstile – I Don’t Wanna Be Blind

Asking Alexandria – The Final Episode (Let’s Change the Channel)

KennyHoopla – Hollywood Sucks

“Machine Gun Kelly fait partie intégrante de la famille WWE depuis plus d’une décennie. Nous pouvons citer ses performances à WrestleMania et Tribute to the Troops, sa musique qui a accompagné certains de nos événements premium en live, et ses fréquentes apparitions depuis des années dans le scénario de programmes de la WWE“, commente Neil Lawi, vice-président senior et manager général de WWE Music Group. “Il a réalisé une bande-son originale unique pour WWE 2K22 qui comprend non seulement sa propre musique, mais aussi un large éventail d’artistes allant de The Weeknd à KennyHoopla.”

Un trailer pour le mode Mon MG de WWE 2K22

“Désormais, vous pouvez vous mettre dans la peau d’un manager de la WWE et rivaliser contre tous les autres pour bâtir la plus grande marque de la franchise. Faites votre choix entre Adam Pearce, Sonya Deville et d’autres encore ou créez votre propre manager personnalisé“, à déclaré Stephanie McMahon, vice-présidente exécutive de la création au sein de la WWE. “Mais si vous voulez entrer dans l’histoire de la WWE… C’est moi qu’il faudra choisir. Sélectionnez ensuite vos catcheurs, gérez votre budget entre les différents tours de draft, ajoutez des free agents et réunissez autant de bons que de méchants pour rafler les meilleurs scores. Créez les plus belles affiches en mettant en scènes des rivalités exacerbées. Interférez dans les matchs, programmez les rencontres du championnat et organisez des événements premium en direct.”

Une bande-annonce de gameplay pour WWE 2K22

La nouvelle mouture de WWE 2K du studio Visual Concepts offre un visuel époustouflant rendu possible grâce au moteur de jeu remanié, de nouvelles animations impeccables, de nouveaux modes de jeu, y compris Mon MG, et bien plus encore.

WWE 2K22 sera disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC d’ici le 11 mars prochain.