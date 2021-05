WWE 2K22 : les coulisses du développement n’auront plus aucun secret pour les joueurs

Une série de contenus inédits sur WWE 2K22 seront diffusés via les réseaux sociaux pour avoir un aperçu du développement.

Les développeurs de WWE 2K22 s’apprêtent à donner un aperçu sans précèdent des coulisses de développement du jeu : “Avec une volonté de communiquer de façon régulière et approfondie avec les médias, les content creators et la communauté, l’équipe de Visual Concepts (filiale de 2K Sports) apportera un regard transparent au travail effectué pour créer une formidable expérience autour de notre nouvelle production, ainsi que les premiers pas vers une franchise encore plus forte à l’avenir. N’hésitez pas à consulter régulièrement les comptes Twitter et Instagram pour plus d’informations sur différents éléments du jeu dont les modèles de personnages, les designs des arènes, la motion capture, le scanning facial, les échantillons audios, les textures de matériaux et plus encore.”

Visual Concepts va dévoiler les coulisses du développement de WWE 2K22