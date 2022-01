WWE 2K22 : le légendaire Rey Mysterio sera sur la jaquette

2K Sports dévoile la jaquette de WWE 2K22 mettant en scène Rey Mysterio.

Oscar Gutierrez Rubio, plus connu sous le nom de Rey Mysterio ou encore The Ultimate Underdog, est une icône mondiale dans la lutte professionnelle. Il symbolise à lui seul la tradition mexicaine du lucha libre – avec une action très rapide, des mouvements aériens incroyables et des concurrents masqués – et a ouvert la voie à de nombreuses Superstars agiles au sein de nombreuses fédérations aux quatre coins du monde. Rien que pour cela, il est officiellement l’ambassadeur de WWE 2K22, la nouvelle mouture de la célèbre simulation de catch composée d’un moteur graphique remanié, de visuels améliorés et de nouvelles commandes.

#WWE2K22 cover Superstar @reymysterio sits down with @ByronSaxton and @notsam to answer questions about his legendary career, which will be featured in the 2K Showcase mode in the video game, releasing March 11, 2022! @WWEgames #ItHitsDifferent https://t.co/BqZPAPaeC0 — WWE (@WWE) January 20, 2022

“Représenter la culture du lucha libre en tant que Superstar présente sur la jaquette de WWE 2K22 est un moment de grande fierté“, déclare Rey Mysterio, ancien champion du monde de la WWE et un des meilleurs luchadores de tous les temps. “Je suis impatient de partager avec une communauté de joueurs dédiée les histoires qui ont accompagné les grands moments de ma carrière ; et pouvoir me connecter avec les fans de la WWE d’une toute nouvelle façon via mon 2K Showcase“. Alfie Brody, vice-rrésident de la stratégie marketing globale chez 2K : “Tout au long de sa carrière, Rey Mysterio a organisé plusieurs retours, prouvé sa résilience à maintes reprises, et à travers tout cela consolidé son legs comme légende vivante du divertissement sportif. Dans ce même esprit de résilience, WWE 2K22 revient avec une multitude de mises à niveau et de fonctionnalités demandées par la communauté pour offrir aux joueurs un contrôle total de leur expérience WWE.”

WWE 2K22 et ses nouveautés

En plus du retour de 2K Showcase qui va faire revivre les moments emblématiques des matchs les plus incroyables de Rey Mysterio, Mon Ascension qui permet de tracer une carrière de NXT vers la WWE et Univers qui offre la possibilité de personnaliser entièrement l’expérience WWE jusque dans les moindres détails en l’associant avec l’Outil de Création, WWE 2K22 va introduire Mon MG (les joueurs tiennent le rôle du General Manager de la WWE et prennent des décisions pour construire la plus grande marque dans l’univers de la WWE) et Ma Faction (les joueurs peuvent collectionner et gérer leur faction de rêve avec des événements hebdomadaires et des mises à jour régulières, laissant imaginer d’énormes défis et une rejouabilité certaine).

Les différentes éditions de WWE 2K22

WWE 2K22 sortira le 11 mars prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC.

WWE 2K22 – Édition Deluxe

Édition Standard (version physique)

Pack Immortel Undertaker (trois personnages Undertaker supplémentaires, des cartes Ma Faction EVO Undertaker, plus des avantages et des bonus Ma FACTION dont une carte logo Undertaker Ma Faction, une carte bannière Undertaker Ma Faction et une carte plaque Undertaker Ma Faction)

Season Pass contenant cinq packs de DLC, le SuperCharger et le Méga-Boost Mon Ascension

Un contenu en édition limitée pour WWE SuperCard

Bonus précommande : Pack Starrcade ’96 Rey Mysterio

WWE 2K22 – Bundle numérique Cross-Gen

Édition Standard (version physique)

Pack Starrcade ’96 Rey Mysterio

Bonus précommande : Pack Immortel Undertaker (trois personnages Undertaker supplémentaires, des cartes Ma Faction EVO Undertaker, plus des avantages et des bonus Ma FACTION dont une carte logo Undertaker Ma Faction, une carte bannière Undertaker Ma Faction et une carte plaque Undertaker Ma Faction)

WWE 2K22 – Édition numérique nWo 4-Life