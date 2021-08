WWE 2K22 : la sortie est attendue pour mars 2022

Le lancement de WWE 2K22 n'aura pas lieu à l'automne comme les précédents opus de la simulation de catch.

Si l’édition 2021 de SummerSlam, pay-per-view annuel de la World Wrestling Entertainment qui fait partie, avec le Royal Rumble, WrestleMania et les Survivor Series, du “Big Four”, aura créé la surprise chez les fans avec les retours marquants de Becky Lynch pour le Women’s Championship de RAW et Brock Lesnar pour le massacre de John Cena suite à sa défaite contre Roman Reigns, elle aura également était le théâtre de la révélation d’un court trailer de WWE 2K22 avec quelques séquences de gameplay montrant diverses entrées, dont celle de Rey Mysterio, Finn Balor et Drew McIntyre, ou encore des affrontements entre Sheamus et Ricochet, Bayley et Carmella ainsi que Bill Goldberg et Dolph Ziggler.

Du gameplay pour WWE 2K22

Un responsable de la communication chez 2K Sports déclare : “Si vous n’avez pas remarqué, les choses sont sur le point de changer avec WWE 2K22. Préparez-vous à monter sur le ring avec de nouvelles commandes, des graphismes époustouflants et un moteur totalement repensé pour les consoles de nouvelle génération.”

De nouvelles informations seront révélées d’ici janvier prochain, soit un mois avant la sortie de WWE 2K22 sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et en principe PC.