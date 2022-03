WWE 2K22 : la carrière de Rey Mysterio sera à revivre dans le mode 2K Showcase

Le mode 2K Showcase de WWE 2K22 se basera sur les moments clés de la carrière de Rey Mysterio.

En plus d’être sur la jaquette de WWE 2K22, Rey Mysterio sera également à l’honneur dans le mode 2K Showcase. Celui-ci retracera la grande carrière du catcheur américain d’origine mexicaine avec des affrontements contre des adversaires légendaires dont Eddie Guerrero, The Undertaker et Shawn Michaels, ainsi que des lutteurs encore en activité parmi lesquelles The Miz et Dolph Ziggler ou encore ses plus grandes rivalités avec Batista et CM Punk. Les phases de gameplay s’enchainent parfaitement et rapidement à des images historiques réelles en utilisant la nouvelle technologie Slingshot de 2K Sports pour une expérience vraiment immersive.

“Il paraît que l’obstination est le chemin de la réussite. C’était vrai dans mon cas“, déclare Rey Mysterio, catcheur de la WWE dans la division RAW. “J’étais toujours prêt à prouver que j’avais non seulement la capacité de devenir un champion, mais aussi d’entrer dans l’histoire et de devenir l’une des plus grandes superstars de tous les temps.”

Le nouveau mode carrière de WWE 2K22

Depuis les humbles débuts d’un rookie au Performance Center en passant de NXT à la WWE jusqu’au chemin à parcourir pour devenir une superstar et être immortalisé comme une légende, le mode carrière de WWE 2K22 donne l’opportunité de vivre le véritable parcours d’une future superstar de la WWE. Avec des scénarios uniques pour les divisions masculines et féminines, les joueurs rencontreront au cours de leur progression tout un éventail de superstars et de légendes de la meilleure fédération de catch au monde.