WWE 2K21 : 2K Games aurait décidé d’annuler le jeu

2K Games serait prêt à se débarrasser de WWE 2K21 pour donner un an supplémentaire à Visual Concepts dans la production d'un nouvel opus.

Justin “ViolentLee” Leeper, un ancien développeur des jeux WWE, affirme que l’éditeur américain 2K a annulé l’édition 2021 de la simulation de catch WWE 2K à cause des mauvaises performances commerciales et critiques de WWE 2K20. Le développement a été chaotique, la fin de la collaboration avec Yuke’s n’ayant pas aidé (on parle carrément d’éviction pour le développeur japonais historique). Si les équipes ont dû s’organiser autrement et pas forcément avec le bon timing, il se dit également que WWE 2K20 a été créé à partir de WWE 2K18… L’abondance de bugs trouve enfin une explication.

Afin que Visual Concepts puisse développer tranquillement la nouvelle mouture (la pandémie de coronavirus aurait d’ailleurs chamboulé les plans de production et de distribution de 2K Games), un autre jeu serait actuellement en développement avec un budget plus modeste et surtout une ambition revue à la baisse. Ce nouveau jeu estampillé WWE, sans doute destiné pour les smartphones, aurait été confié à un studio inconnu.

Pas de WWE 2K22 sur PS5 et Xbox Series X

En dévoilant ces informations, Justin Leeper aurait d’ailleurs “énervé beaucoup de monde chez 2K”, mais celui-ci souhaite être transparent avec les fans. Il avance également que WWE 2K22 ne sera pas un titre next-gen. 2K ne voudrait pas prendre de risque dans l’immédiat et vise donc uniquement la PS4, la Xbox One (voire Xbox One X) et le PC. Cela sent d’ores et déjà une réutilisation du moteur graphique et des assets, alors que la licence devrait surtout chercher à se relancer avec une refonte graphique en bonne et due forme.

Une compilation des bugs de WWE 2K20