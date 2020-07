WWE 2K Battlegrounds : Saber Interactive revisite les codes du catch

WWE 2K Battlegrounds est un épisode arcade dans la veine des NBA 2K Playgrounds.

Créé pour être facile à prendre en main, mais difficile à maîtriser, WWE 2K Battlegrounds contentera aussi bien les fans de la discipline que les nouveaux venus dès 18 septembre prochain sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Google Stadia et PC via Steam. Si les commentaires seront assurés par Mauro Ranallo et Jerry “The King” Lawler, le roster sera lui composé de nombreuses superstars comme John Cena, Roman Reigns, Drew McIntyre, Charlotte Flair, Becky Lynch, Asuka, Daniel Bryan, Kofi Kingston, Randy Orton, Andre the Giant, Undertaker, Mankind, Shawn Michaels ou encore Yokozuna. Ces dernières pourront utiliser l’un des cinq styles de classe. Chaque style de classe possède ses propres coups, forces et faiblesses.

Parmi huit environnements uniques, certains seront composés d’éléments interactifs. Les joueurs auront évidemment la possibilité de personnaliser leurs propres arènes ou créer une nouvelle superstar de la WWE. Il y aura d’ailleurs plusieurs façons de jouer à WWE 2K Battlegrounds :

Mode Exhibition – Participez à des matchs d’exhibition à la maison ou en déplacement, à tout moment et en tout lieu, en mode multijoueur local et en ligne jusqu’à quatre joueurs

Campagne : Rejoignez les aventures de sept nouveaux espoirs de la WWE – créés exclusivement pour WWE 2K Battlegrounds – Dans le mode Campagne et participez à la compétition pour avoir une chance de remporter un contrat WWE. Durant votre parcours, vous débloquerez de nouvelles arènes inspirées de lieux comme les Everglades, un camp d’entrainement de style militaire, Mexico, New York et l’Ecosse. Des personnalités légendaires comme “Stone Cold” Steve Austin et Paul Heyman vous conseilleront dans votre progression

King of the Battleground – Affrontez tous les nouveaux arrivants dans King of the Battleground, un mode Last Man Standing en ligne où quatre utilisateurs s’affrontent lors d’un match en chacun pour soi. Chaque utilisateur essaie d’éliminer ses adversaires et rester dans l’arène

Tournois en ligne – Testez votre ténacité dans des tournois en ligne et des matchs d’exhibition

Un trailer pour WWE 2K Battleground

“Nous savons que les fans de la WWE et les joueurs apprécient une large variété d’expériences. Avec WWE 2K Battlegrounds, nous proposons une toute nouvelle dimension à travers un gameplay de style arcade qui est complètement différent de WWE 2K, notre franchise de simulation“, déclare Chris Snyder, vice-président du marketing chez 2K Games. “Nous sommes impatients de voir tout le monde se déchirer avec ses amis ou en famille dans Battlegrounds.”