WWDC 2020 : aucune annonce hardware de la part d’Apple ?

Selon les dernières rumeurs en date, Apple devait annoncer un tout nouvel iMac durant cette WWDC 2020, un iMac au design flambant neuf. Cela étant dit, si vous espériez des annonces hardware durant ce grand événement annuel d’Apple, vous risquez d’être déçu(e). En effet, selon deux leaksters bien connus, aucune nouvelle machine ne serait de la partie.

Cette information provient donc de deux sources, en l’occurrence Jon Prosser et Max Weinbach. Deux sources plutôt fiables en ce qui concerne Apple. Et comme si cela ne suffisait pas, un rapport de Bloomberg par Mark Gurman indique la même chose. Autrement dit, ce sont trois grands noms de l’actualité Apple qui semblent penser que Apple n’annoncera aucune nouvelle machine durant sa WWDC 2020. Et ce ne finalement pas très surprenant.

En effet, si Apple avait l’habitude d’utiliser la WWDC pour annoncer de nouveaux produits comme les iPhone, depuis quelques années, la firme de Cupertino a opté pour un événement dédié. Il ne serait donc pas étonnant qu’elle procède de même cette semaine. Cela étant dit, le tweet de Jon Prosser suggère que Apple aurait initialement prévu d’annoncer de nouvelles machines avant de changer ses plans. Quid donc du nouvel iMac tant attendu ? Quid de la transition amorcée vers des puces ARM ? Il est tout à fait possible que Apple évoque ces deux projets mais sans dévoiler de quelconques produits finis. Cette WWDC 2020 démarrera dans quelques heures, nous devrions en savoir plus très bientôt.

Looking like any possible hardware has been scrapped for WWDC tomorrow 🤔

Might be wrong about this one. Would love to be wrong!

I’ll be surprised with all of you, either way!

— Jon Prosser (@jon_prosser) June 21, 2020