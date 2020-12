Wristcam, un bracelet qui ajoute deux caméras à l’Apple Watch

L'Apple Watch est une montre déjà très complète, mais certains pourraient encore lui trouver quelques manques. Notamment en ce qui concerne la photo et la vidéo. Pourquoi pas une caméra ?

Prendre des photos est devenue une occupation quotidienne pour de nombreuses personnes aujourd’hui, que ce soit des selfies ou non, d’ailleurs. Et cela passe très majoritairement par le smartphone, un appareil que l’on a très souvent à portée de main. Mais parfois, ce dernier est dans une poche, dans un sac ou autre. Et si l’on pouvait prendre sa photo ou sa vidéo directement depuis sa montre ? C’est ce que propose le Wristcam pour l’Apple Watch.

Wristcam, un bracelet doté de deux caméras

Des montres connectées avec caméra intégrée, ce n’est pas nouveau. Certains modèles se sont déjà prêtés à l’exercice. Prendre des photos via son poignet n’est pas très ergonomique, c’est certain, mais cela peut être très pratique si vous avez un besoin urgent d’immortaliser ceci ou cela. Et puis, on ne se balade pas constamment avec une GoPro fixé sur le torse ou au-dessus de la tête. Aussi, si vous avez une Apple Watch, vous pourriez être intéressé(e) par ce nouvel accessoire baptisé Wristcam qui vient ajouter non pas une mais deux caméras dans un bracelet à la montre de la marque à la pomme.

Pour aller plus loin encore avec son Apple Watch

Et il s’agit d’un appareil certifié par Apple. Deux caméras. Vous vous doutez, l’une est orientée vers l’avant, pour des selfies ou des vlogs, l’autre vers l’avant, pour que vous puissiez capturer ce qui se passe directement devant vous. La caméra frontale ne dispose que d’un capteur de 2 MP tandis que la caméra arrière est équipée d’un capteur de 8 MP capable de capturer des vidéos en 1080p et des photos en 4K.

Une idée fort intéressante, assurément, mais le Wristcam, à en juger par les photos et la vidéo ci-dessous, reste assez encombrante, pour le dire gentiment. Difficile d’imaginer passer la journée avec quelque chose d’aussi gros au poignet. Cela étant dit, le fabricant affirme que son Wristcam est “léger”. Nul doute que ce critère restera à l’appréciation de chacun. Si vous pensez que ce bracelet double caméra pour votre Apple Watch est fait pour vous, vous pouvez réserver le vôtre pour 299 $ sur le site du produit. Les prochaines livraisons sont attendues pour le mois prochain.