WrestleQuest, un RPG fantasy avec du catch

L'univers du catch ouvre ses portes au RPG fantasy dans une aventure animée par des pixels.

Dans WrestleQuest, les joueurs endossent le rôle d’un jeune espoir du catch, en quête de devenir l’un des plus grands de tous les temps, tout en réalisant des powerbombs, des slams, des piledrivers et des suplexes pour atteindre le sommet de la discipline. Inspiré par des icônes comme le légendaire Randy “Macho Man” Savage, le héros de WrestleQuest doit s’immerger dans le monde du catch professionnel, qui mettra à l’épreuve non seulement ses qualités athlétiques, mais aussi sa volonté et sa conscience.

Tout au long du jeu, les joueurs feront l’expérience d’un combat classique de RPG au tour par tour, mêlant action en temps réel et choix tactiques, tout en luttant à travers un scénario richement détaillé et fantastique. Les graphismes en pixel-art et le style visuel général correspondent aux univers combinés du catch, des jouets et des figurines.

Un trailer pour WrestleQuest

Développé par Mega Cat Studios et édité par Skybound Games, WrestleQuest sortira prochainement sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch et PC (Steam).

James Deighan, fondateur de Mega Cat Studios, a déclaré :

WrestleQuest capture l’esprit et la passion du catch, à travers l’objectif d’une expérience RPG inoubliable. Beaucoup de membres de l’équipe ont grandi en regardant le catch et ce sport a une place indéniable dans notre vie. Ce jeu est une célébration de ce monde, complété par des apparitions spéciales entièrement sous licence de certains de nos catcheurs préférés des années 1980, 1990 et même ceux des années 2000.