WRC 10 : les 50 ans du World Rallye Championship avec Sébastien Loeb

Sébastien Loeb est l'ambassadeur de WRC 10.

Pour célébrer les 50 ans du championnat, WRC 10 propose une toute nouvelle édition anniversaire, riche en contenus inédits et en sensations. Revivez les moments les plus intenses de la carrière de Sébastien Loeb, de sa victoire en 2002 lors du Rallye d’Allemagne, au Rallye de Suède en 2004 ou plus récemment pour le Rallye d’Espagne en 2018. De plus, les Citroën Xsara WRC et Citroën C3 WRC du pilote français seront fidèlement modélisées pour l’occasion.

Un trailer pour WRC 10

WRC 10 sortira le 2 septembre prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC (Steam/Epic Games Store). Une version Nintendo Switch arrivera plus tard dans l’année.

“Comme vous le savez peut-être, le WRC fête ses 50 ans. Donc Nacon et KT Racing ont voulu en profiter pour fêter cet événement. Vous allez donc découvrir une édition un petit peu spéciale. Au niveau de la physique, il y a une grosse évolution. J’ai eu la chance de tester le jeu, et que ce soit sur l’asphalte ou sur la terre, on a des sensations qui se rapprochent de la réalité et qui sont différentes de ce qu’on a pu voir dans le passé. J’ai pu trouver un bon feeling de jeu, c’était vraiment cool !“, explique Sébastien Loeb, vainqueur de neuf championnats du monde entre 2004 et 2012. “En dehors de ça, vous allez découvrir dans le jeu ce qu’il s’est passé pendant ces 50 années de WRC (…) Plein de pilotes ont marqué l’histoire pendant toutes ces années. Tout ça est un peu réuni dans le jeu.“