Worms Rumble, Worms revisité à la sauce battle royale, arrive fin 2020

La grande famille du jeu vidéo contient nombre de titres cultes. Et pas uniquement des jeux AAA. Certains ont fait, et font encore d'ailleurs, le bonheur des fans en étant bien plus modestes. C'est le cas de la série Worms. Et bientôt, elle revient.

Le jeu Worms de Team17 est un grand classique. Nombre de joueurs ont apprécié à l’époque s’affronter sur des maps toujours plus délirantes avec des armes étonnantes. Aujourd’hui, le jeu a été ré-imaginé, remis au goût du jour, dans une forme très populaire ces derniers temps, le battle royale. Worms Rumble débarquera sur PS4 et PS5 à la fin de cette année 2020.

Worms débarque en mode battle royale à la fin de l’année

Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, Worms est un jeu de stratégie au tour par tour dans lequel les joueurs contrôlent plusieurs personnages – des vers de terre – disposés un peu partout sur une carte. Chacun leur tour, ils doivent tenter d’éliminer leurs ennemis en utilisant une grande variété d’armes à leur disposition. Un concept similaire à celui du jeu QBasic Gorillas que certains d’entre vous ont peut-être pu jouer à une époque.

Dans un nouvel opus baptisé Worms Rumble

Dans une certaine mesure, Worms en mode battle royale serait tout à fait logique étant donné son gameplay original. Reste que la vitesse devrait être considérablement augmentée, et le côté tour par tour abandonné. On se retrouverait davantage avec un jeu façon Splatoon mais avec de mignons petits vers de terre équipés d’armes plus ou moins loufoques. Et avec la popularité de jeux de ce genre comme Fortnite, il n’est pas surprenant d’apprendre qu’un énième studio veuille sa part du gâteau.

Selon les développeurs, le cross-platform sera de la partie. Autrement dit, les joueurs qui joueront sur différentes plates-formes pourront jouer ensemble. Cela étant dit, nul ne sait encore précisément sur quelles plates-formes ce Worms Rumble sera disponible. Seule certitude à l’heure actuelle, le jeu est prévu pour “fin 2020”. Regardez le trailer d’annonce ci-dessous pour vous faire une idée.