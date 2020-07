Worms Armageddon : une grosse mise à jour 21 ans après sa sortie

Le monde du jeu vidéo est vaste, extrêmement vaste. Certains titres sont cultes. C'est le cas de Worms Armageddon, un jeu sorti en 1999. Aujourd'hui, 21 ans après sa sortie, il reçoit une énorme mise à jour.

Les fans de jeux vidéo sont aujourd’hui bien heureux lorsqu’ils peuvent bénéficier d’un suivi de leur titre préféré pendant plusieurs années. Les studios ont malheureusement la fâcheuse habitude d’abandonner assez vite le support de leurs créations. Tous les jeux ne sont pas traités avec la même attention qu’un Age of Empires II ou un StarCraft : Brood War. Toujours est-il que c’est le cas pour Worms Armageddon. Team17, le studio à qui l’on doit ce jeu d’anthologie, vient de publier une énorme mise à jour pour ce jeu sorti en 1999.

Team17 publie une énorme mise à jour pour Worms Armageddon

370 correctifs, 45 modifications et pas moins de 61 nouvelles fonctionnalités. Imaginez un peu. C’est un tout nouveau jeu que vous aurez entre les mains une fois installé. Parmi les nouveautés et modifications notables, on citera l’intégration de RubberWorm, un mod très populaire que les joueurs installaient souvent pour modifier la physique du jeu. 70 nouveaux paramètres font aussi leur apparition pour la mécanique des parties. Il devient ainsi possible de configurer une partie pour pouvoir tirer plus d’une fois par tour. Team17 a aussi optimisé le moteur du jeu pour permettre des animations plus fluides et ajouté un mode fenêtré. Et le mieux dans tout cela, c’est que le jeu reste compatible avec Windows 95.

De quoi redécouvrir totalement ce jeu culte

Cette annonce surprise survient pour le 25ème anniversaire du jeu Worms original. Et avant la fin de l’année, Team17 devrait publier Worms Rumble sur PlayStation 4, PlayStation 5 et diverses autres plates-formes. Il s’agira du tout premier jeu de la licence à proposer un combat en temps réel. Et pour rester parfaitement dans l’air du temps, ce Worms Rumble disposera d’un mode battle royale. Rendez-vous dans quelques mois pour découvrir de quoi il s’agit précisément.