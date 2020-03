Worms 2020 : Team17 annonce un retour avec des surprises

Le nouveau Worms devrait casser les codes de la licence avec les vers les plus connus de l'histoire du jeu vidéo.

Avec les ventes faiblardes et les critiques assez moyennes de Worms : Weapons of Mass Destruction (ou Worms W.M.D), le studio britannique Team17 a pris conscience que la licence s’est essoufflée avec le temps et que le manque d’originalité ainsi que de prise de risque allait plomber de plus en plus son potentiel commercial. De manière inattendue, un teasing autour d’un nouvel opus de la licence annonce directement la couleur : “Préparez-vous pour les Worms comme vous n’y avez jamais joué auparavant ! Les choses deviennent concrètes en 2020. Plus de détails bientôt…”

Ce prochain jeu devrait littéralement casser les codes de la franchise comme le montre cette première vidéo où un ver détruit une télévision qui affichait du gameplay avec d’anciens jeux de la série. De plus, le fameux spécimen est modélisé en 3D. Un nouveau Worms avec des graphismes en trois dimensions ? Une réponse est attendue d’ici les prochaines semaines.

Le teaser de Worms 2020

Pour mémoire, Worms propose aux joueurs de commander un petit peloton de vers, à travers des niveaux de jeu destructibles, qui va devoir affronter d’autres équipes de vers contrôlés par l’IA ou par un ou plusieurs adversaires humains.