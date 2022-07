World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic arrive le 26 septembre

World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic sera disponible le 26 septembre. Profitez dès maintenant d'un boost d'expérience.

World of Warcraft Classic reviendra à l’ère de Wrath of the Lich King le 26 septembre prochain. Ainsi l’a annoncé Blizzard tout récemment. WotLK est considéré comme l’une des meilleures extensions de toute l’histoire de World of Warcraft, laquelle s’étale tout de même sur près de 20 ans. Même si ses suites ont élargi les mécaniques du jeu dans des manières très intéressantes et très créatives, peu ont connu un succès comme celui de WotLK.

World of Warcraft : Wrath of the Lich King Classic sera disponible le 26 septembre

Pour celles et ceux qui ont aimé Warcraft III : The Frozen Throne, poser les pieds sur les terres de Northrend pour la toute première fois et explorer le continent avec une nouvelle perspective était très, très spécial. Tout cela pour arriver jusqu’à l’affrontement contre Arthas dans le cadre du raid sur la Citadelle de la Couronne de glace.

Profitez dès maintenant d’un boost d’expérience

Avant l’arrivée de cette extension, Blizzard introduit une nouvelle mécanique de leveling baptisée Joyous Journeys. Dès à présent, les joueurs de Burning Crusade Classic peuvent aller voir un aubergiste dans l’une des villes de la capitale de leur faction et activer un boost d’expérience de 50 %. Vous pouvez utiliser ce boost pour terminer de faire monter le niveau d’un personnage existant ou commencer à travailler sur un nouveau. Le boost sera disponible jusqu’au lancement de WotLK Classic. Pour celles et ceux qui veulent créer un Chevalier de la Mort lorsque l’extension sera disponible, sachez que vous n’aurez pas besoin d’un personnage niveau 55 sur un serveur comme ce fut le cas avec la version originale.

Blizzard inclura Wrath of the Lich King Classic dans tous les abonnements World of Warcraft. Autrement dit, vous n’aurez pas à acheter l’extension séparément si vous voulez faire ramener à la vie votre ancienne guilde, par exemple !