World Of Warcraft : Shadowlands s’offre une nouvelle date de sortie

Les extensions du jeu World of Warcraft sont toujours attendues avec grande impatience par les millions de fans du MMORPG. Shadowlands ne fait pas exception. Et après un malheureux report, nous avons droit aujourd'hui à une nouvelle date.

Il y a quelques semaines, Blizzard annonçait à contrecœur le report de la sortie de World of Warcraft : Shadowlands. Le studio déclarait alors que, à cause des retours des joueurs reçus durant la bêta du jeu, il avait été décidé de repasser par la case développement pour modifier certains éléments et corriger certains problèmes qui avaient été remontés par les premiers joueurs.

Blizzard donne une nouvelle date de sortie

Outre cette malheureuse annonce du report de la sortie, le studio n’avait pas communiqué de nouvelle date de sortie, se laissant probablement le temps de corriger ce qui devait l’être. Aujourd’hui, dans un post sur le site de World of Warcraft, nous avons enfin une date et il s’agit du… 23 novembre 2020. Ou 24 novembre selon l’endroit où vous vivez, évidemment.

pour l’extension World of Warcraft : Shadowlands

Selon le communiqué de Blizzard, “depuis que nous vous avions fait part, la première fois, de notre décision de reporter la sortie, nous avons mis à profit ce temps pour finaliser encore et encore l’extension et consolider la fin de partie. Cela passe notamment par une refonte des combats et des récompenses dans l’Antre, et un nouveau travail sur les systèmes de Covenants pour faire que votre choix ait un impact plus immédiat que vous ayez des objectifs à long-terme clairs.”

Le studio a aussi annoncé qu’il organiserait un événement de pré-lancement qui débutera le 10 novembre prochain. Si vous jouez déjà au jeu ou si vous souhaitez tout simplement prendre part à cette fête, vous pourrez donc le faire. Et patienter ainsi plus facilement jusqu’au lancement de cette extension Shadowlands tant attendue.

Espérons que Blizzard ait réussi à corriger les différents points remontés par les joueurs pour que cette extension Shadowlands soit une vraie réussite. Cela permet d’assurer l’avenir du MMORPG le plus populaire de la planète. Rendez-vous donc à partir du 10 novembre pour cette nouvelle ère.