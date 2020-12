World Of Warcraft : Shadowlands devient le jeu PC le plus vendu en 24 heures de tous les temps

Les jeux vidéo ne durent généralement pas très longtemps sur le marché. Même en proposant DLC et/ou extensions, les joueurs vont assez rapidement voir ailleurs. Certains titres, cependant, font exception.

World of Warcraft est un jeu exceptionnel à bien des égards. Quand on considère qu’il est sorti en novembre 2004, on pourrait s’attendre à ce que le nombre de joueurs soit aujourd’hui réduit à rien, ou presque. Ce nombre avait effectivement baissé – pas de manière dramatique ni inquiétante, cela étant dit – mais la sortie de l’extension Shadowlands vient de relancer totalement la chose. Une bien jolie réussite pour le studio Blizzard Entertainment.

World of Warcraft : Shadowlands devient le jeu PC le plus vendu en 24 heures

Et quand on dit que l’intérêt est totalement relancé, ce n’est pas pour rien. Pour être plus précis, World of Warcraft : Shadowlands vient de devenir le jeu vidéo PC le plus vendu en 24 heures de tous les temps. Selon Activision, il se serait ainsi écoulé plus de 3,7 millions d’unités dans le monde durant le premier jour de commercialisation. Le record était jusqu’à présent détenu par un autre jeu Blizzard, Diablo 3, qui s’est vendu à 3,5 millions d’unités sur la première journée.

Une belle prouesse pour une licence qui a 16 ans !

Cela étant dit, la réussite de Shadowlands est d’autant plus impressionnante dans la mesure où, comme dit, la licence est vieille de 16 ans. Vendre autant d’exemplaires après une telle durée d’existence est véritablement impressionnant. Activision explique aussi que, durant les mois qui ont conduit à la sortie de cette extension, World of Warcraft avait atteint et maintenu son nombre le plus élevé de joueurs en mensuel ou abonnés sur le long terme par rapport aux extensions précédentes.

Jusqu’à présent, cette extension Shadowlands fait très bonne figure, tant chez la presse spécialisée que parmi les joueurs. Bien que la date de sortie initiale n’ait pu être tenue, il semblerait que ce report fut une bonne chose dans la mesure où les joueurs ont été nombreux à répondre positivement à ce que l’extension a à proposer, affirmant, pour la plupart, qu’il s’agit là d’une bien meilleure extension que nombre de celles qui ont précédé. Chapeau bas, Blizzard !