World Of Warcraft: Shadowlands débarque le 27 octobre 2020

Voilà une nouvelle des plus intéressantes pour les joueurs et plus précisément les fans de World of Warcraft. La sortie de l'extension Shadowlands est enfin datée et ce sera pour le...

L’année dernière, durant la BlizzCon 2019, Blizzard annonçait notamment la prochaine extension de son cultissime MMORPG World of Warcraft. L’extension s’intitule Shadowlands. Et s’il fallait résumer, nous dirions qu’elle reprend précisément là où la précédente, Battle of Azeroth, s’était arrêtée. Au menu, notamment, de nouvelles zones, de nouveaux raids, de nouveaux donjons, et bien évidemment, un nouveau boss final en la personne de Jailer. Nous connaissons aujourd’hui sa date de sortie précise.

World of Warcraft: Shadowlands arrive le 27 octobre

Le jeu n’avait alors pas de date de sortie précise, comme c’est souvent le cas durant ce genre d’annonce d’ailleurs. Mais aujourd’hui, pour celles et ceux qui sont intéressés, et l’on se doute qu’ils sont nombreux, sachez que Shadowlands sera officiellement lancé le 27 octobre (à 00h00). Blizzard a partagé via le tweet ci-dessous les heures selon les différentes zones des serveurs. Si vous vivez ailleurs qu’en France, vous pourrez savoir à quelle heure exactement partir explorer ces nouvelles zones.

Shadowlands sera la huitième extension de World of Warcraft, ce qui est vraiment impressionnant dans la mesure où le jeu est encore aujourd’hui le MMORPG le plus joué aujourd’hui, et ce malgré le fait que la franchise date de 2004 et qu’il y ait aujourd’hui plus que l’embarras du choix sur ce créneau.

Et avec cette extension, son lot de nouveautés

Les joueurs qui voudraient obtenir cette nouvelle extension devront savoir qu’il y a trois versions disponibles : la version de base à 39,99€, la version Héroïque à 54,99€ et la version Épique à 74,99€. Comme à l’accoutumée, chaque version est livrée avec son lot de bonus mais la version de base est plutôt intéressante dans la mesure où elle fait de Shadowlands l’une des extensions de World of Warcraft les moins chères à laquelle les joueurs aient pu avoir droit à ce jour. Si vous êtes intéressé(e), direction le site Battle.net pour précommander votre extension.