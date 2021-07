World Of Warcraft : le développement aurait pris fin

World of Warcraft est un jeu incontournable depuis de très nombreuses années. Que l’on aime ou non le genre, c’est une licence mondialement connue qui rapporte des millions à Blizzard. Ces dernières années cependant, la saga semble s’essouffler et aujourd’hui, le développement serait à l’arrêt.

World of Warcraft est clairement la poule aux œufs d’or du studio Blizzard. Le jeu nécessite un abonnement mensuel et avec les innombrables achats intégrés pour les montures, familiers et autres éléments de cosmétique, c’est une formidable rentrée d’argent chaque mois pour l’entreprise. Cela étant dit, il semblerait que les développements sur le jeu aient aujourd’hui cessé.

Ceci serait le résultat de l’action en justice menée par l’État de Californie contre Activision Blizzard, la maison-mère de Blizzard, sur fond de harcèlement au travail. L’entreprise est accusée d’entretenir “une culture de travail basée sur la fraternité”. Résultat, le moral au sein de l’entreprise serait plus bas que jamais, ce qui, dans le cas de World of Warcraft, aurait poussé nombre de développeurs à cesser de travailler sur le jeu vidéo.

C’est en tous les cas ce qu’annonce le designer system sénior sur le jeu Jeff Hamilton qui a publié sur Twitter ses pensées quant à la situation actuelle : “Je ne sais pas quoi faire. Je n’ai pas toutes les réponses. Ce que je peux vous dire, c’est qu’il n’y a pratiquement aucun travail effectué sur World of Warcraft à l’heure actuelle pendant tout cela. Et cela ne profite à personne, ni aux joueurs, ni aux développeurs, ni aux actionnaires.”

Alors certes, Blizzard ne va pas tuer son jeu aujourd’hui et il ne devrait pas le faire même à moyen terme. Cela ressemble davantage à un message que les employés tentent de faire passer à l’entreprise. Dans le même temps, il y a eu des rapports de joueurs de World of Warcraft qui protestaient ici et là dans le jeu suite à diverses accusations à l’encontre d’Activision Blizzard.

I don’t know what to do. I don’t have all the answers. I can tell you, almost no work is being done on World of Warcraft right now while this obscenity plays out. And that benefits nobody – not the players, not the developers, not the shareholders.

